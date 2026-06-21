"Igosi" bi sedmi put u klupskoj istoriji mogli da zaigraju u FIBA Ligi šampiona.

Izvor: ABA liga j.t.d./Bosna BH Telecom/Ednan Turalić

KK Igokea m:tel trebalo bi i naredne sezone da zaigra u FIBA Ligi šampiona.

Iako klub iz Aleksandrovca nije uspio da osvoji titulu u bh. prvenstvu, to ga, prema informacijama koje tek treva da potvrdi svjetska kuća košarke, neće spriječiti da sedmi put u svojoj istoriji nastupi u ovom takmičenju. Najbolji rezultat "igosi" su ostvarili u sezoni 2020-2021, kada su pod vođstvom Dragana Bajića krenuli iz kvalifikacija u Bugarskoj, a potom zastali na korak od četvrtfinalne faze.

Podsjetimo, finalisti FIBA Lige šampiona trebalo bi od jeseni 2027. godine da se takmiče u novoformiranom takmičenju pod imenom "NBA Evropa".

Inače, u dosadašnjih šest nastupa, Igokea m:tel je tri puta prolazila grupnu fazu, i to svaki put pod Bajićevim vođstvom.

Dok se čeka konačna potvrda FIBA, već je poznat veliki broj učesnika. Tako bi u grupnoj fazi trebalo da zaigraju Huventud, Unikaha, Mursija i Bilbao kao predstavnici Španije, potom francuski timovi Nanter, Šole i Strazbur, predstavnici Njemačke Alba, Bamberg i Bon, grčki timovi AEK, Peristeri i Kolos, litvanski Ritas kao branilac titule, subotički Spartak...

(mondo.ba, D. Šutvić)