Real Madrid se suočava sa velikim promjenama nakon sezone bez trofeja. Očekuje se otkaz još nekoliko igrača i nova pojačanja.

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Real Madrid je sezonu završio bez trofeja i zbog toga se spremaju velike promjene u klubu. Najavljeno je već da sigurno ostaje trener Serđo Skariolo, dok će tim biti znatno drugačiji nego lane - i ne samo tim.

Iz kluba su otišli direktori Serhio Rodrigez, Pako Robles, Matijas Pocijus, na korak je od takve odluke i Felipe Rejes, tako da ćemo vidjeti šta će Huan Karlo Sančez spremio za "novi Real Madrid". Kao budući rukovodilac sportskog sektora djeluje da je spremio ozbiljan zaokret u politici "kraljevskog kluba".

Navodno, klub namerava da aktivira izlazne klauzule u ugovorima Aleksa Lenja, Dejvida Kramera i Čume Okekea za koje je procenjeno da su višak.

Osim njih dvojice, deluje da ništa od nastavka saradnje ni sa Trejom Lajlsom, iako je iza njega sasvim solidna sezona u Realu. Problem je u tome što je Lajls došao u Evropu samo kako bi se oprobao i odmah želi da se vrati nazad u NBA ligu, gdje vjeruje da i dalje može da dobije ugovor.

Šta još planira Real Madrid?

Osim toga, poznato je i da je Usman Garuba teže povrijeđen i da će propustiti cijelu narednu sezonu tako da je Real Madridu sad potrebna i "jaka petica", tako da se očekuje najmanje pet pojačanja.

Važno je napomenuti i da je Real oslobodio dva mjesta za igrače van EU, dok će to uskoro biti slučaj i sa Dekom koga čekaju španski papiri. Vidjećemo u kom će smeru sada krenuti Real Madrid i da li nas čekaju možda još neki neočekivani odlasci, već dugo se priča i da je Mario Hezonja odlučio da ode.

