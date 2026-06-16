Vlade Đurović smatra da Crvena zvezda treba da se ugleda na Valensiju i Žalgiris u transfer-politici, kako bi postigla bolje rezultate.

Izvor: MN Press

Košarkaški trener Vlade Đurović rekao je da bi Crvena zvezda trebalo malo više da se ugleda na Valensiju i Žalgiris i da napravi zaokret u svojoj transfer-politici, što se nada da će sada vidjeti sa dolaskom novog direktora Miloša Teodosića, odnosno trenera Ibona Navara.

"Publika hoće rezultat. Pa čak i da su sve stranci. Ali, kad nema naših da igraju, onda je šteta dupla ako se ne napravi rezultat. Vječiti derbi i svih deset stranaca. To publika neće da gleda. Ljudi mi govore na ulici: 'Ajde, nema veze, nećemo da brojimo koliko je ko dobio para, ali daj malo više naših. Primjer Žalgirisa je najbolji u Evropi. Znam da nije lako, ali mislim da nije neizvodljivo da imaš sedam naših igrača i pet stranaca u sastavu", rekao je Đurović za "Žurnal".

Kakve promjene očekuje u Zvezdi?

Vidi opis Vlade Đurović: "Svi oni ne smiju da ostanu u Zvezdi! Zašto ne Barna i Petrušev?" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN Press Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN Press Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN Press Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN Press Br. slika: 13 13 / 13

Istakao je Đurović da očekuje da će Teodosić i Navaro biti dobar tandem, ali da ih čeka zaista veliki posao tokom ljeta i potpuno "renoviranje" ekipe.

"Ne znam kako će da se izdvede to. Smatram da ovi svi ne bi smjeli da ostanu ni slučajno. Mekinajter je već otišao. Nvora je u jednu ruku opravdao očekivanja, najbolji je strijelac ekipe i igrao je mnogo manje od Mekintajera. Izmišljao je neke poene. Dobro, igra je bila takva da je njemu odgovarala. Možda će Navaro da promijeni nešto i onda će njemu biti teže jer zahtijeva slobodu, ran-end-gan košarku, da se brzo završavaju napadi. Možda će ovaj čovjek tražiti puno više organizacije. Ali, ima i drugih koji isto nisu za to. Ne znam šta će biti s Kalinićem. Znam da ima mnogo ljudi koji kažu da je u godinama, ali bih njega ostavio normalno uz neki dogovor, cijenu koja nije više kao što je bila. Svjestan je on. U nekim teškim momentima će da uđe, da igra od pet do 15 minuta, ali da time bude zadovoljan i mislim da bi prihvatio. Tu je među svojima, zašto da ne?", upitao je Đurović.

Moneke i Davidovac?

Izvor: MN Press

Iskusni srpski reprezentativac Dejan Davidovac je produžio ugovor: "Ne mislim da Davidovac mnogo toga može da pomogne, da napravi razliku, ali eto kao naš bolje da je tu nego neki Nigerijac. Mislim da na ime Teodosić može da vrati neke igrače i ne bi njima bilo loše. U Beogradu je jeftinije živjeti nego u Parizu ili Monaku. Eto, imamo Nedovića, Micić je dobio velike pare... Ne bih dao toliki novac da sam u Zvezdi, ali će jednog dana Micić videti da nije to to, da može da se vrati. Imamo mi naših igrača u Megi i u FMP-u", rekao je Đurović i zatim dodao:

"Rekao sam mišljenje u vezi Monekea. Ne dopada mi se i nije dao svoje, ali sigurno ostaje zato što ima dugoročni ugovor. Pored toga što je atraktivan u igri i u nastupu mora da bude koristan i u smislu učinka na parketu. Pruži on nekada, ali to je nedovoljno za te pare. Ne može igrač za milion i po da odigra deset utakmica i dvije dobre. Govori se: Je l' se sjećate kako je odigrao dobro u Barseloni ili Valensiji? Ma daj, ne može tako da se priča".

Zašto ne Barna i Petrušev?

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

"Recimo, zašto Filip Barna ne bi mogao da igra u Zvezdi? Može Bošnjaković u Partizanu, može Nakić, onda mislim da može i Barna. Ima takvih kao Barna još. Drugo, zar nije bilo bolje dati pare za Avramovića nego za Vašingtona i Brauna, da ne kažem Džabarija?", upitao je Đurović i istakao da bi Zvezda trebalo da dovede i domaće igrače.

"Dubai ima sedam igrača iz regije. Slovenca Prepeliča, dva Bosanca - Musu i Kamenjaša i četiri naša iz Srbije. Dangubić, Kondić, Avramović i Petrušev. Zašto Petrušev za te pare koje ima u Dubaiju ne bi igrao ovdje? Više bi publika voljela da gleda njega nego Bolomboja, tako da može to nekako da se napravi, da se uskladi, ima tu igrača", zaključio je u svojoj analizi košarkaški trener.