Izvor: MN Press

Budućnost u ponedjeljak, 25. maja od 19 časova, u “Morači” dočekuje Dubai u drugom meču polufinala ABA lige, nakon poraza u prvoj utakmici i drugog poluvremena koje je pokazalo da ova serija još ima života, ritma i razloga za vjeru.

“Nema puno filozofiranja – moramo da budemo znatno čvršći i agresivniji u odnosu na prvu utakmicu. Igramo na svom terenu i moramo sa budemo jaki fizički, ali i da popravimo neke stvari koje smo loše radili u prethodnom meču. Potrebno je da odigramo rasterećeno, ali sa jasnim ciljem i željom da, uz podršku naših navijača, na kraju slavimo”, rekao je trener Budućnosti Andrej Žakelj.

“Očekujem glasnu atmosferu i izuzetno tešku, borbenu utakmicu. Dubai je jedna od najboljih ekipa u ABA ligi – visoki su, agresivni na lopti i brzi. Moramo da budemi maksimalno fokusirani na detalje i što bolje da sprovedemo plan igre. Ključ je u detaljima – od postavljanja dobrih blokova i pravilnog izvršavanja akcija, do poštovanja svega što smo pripremali kroz skauting. To su segmenti u kojima moramo bolje. Podrška navijača nam je izuzetno važna. Oni nam donose energiju, posebno kada protivnik napravi seriju. Vraćaju nas u ritam i daju nam dodatni motiv za borbu”, poručio je Džuvan Morgan.