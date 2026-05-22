Rumer Vilis progovorila je o stanju poznatog glumca.

Izvor: Instagram / demimoore

Rumer Vilis izjavila je da je njen otac Brus Vilis razvio posebnu emociju tokom svoje borbe sa demencijom. Zvijezdi akcionog serijala "Umri muški" u februaru 2023. godine dijagnostikovana je frontotemporalna demencija, nakon što mu je prethodno, u martu 2022. godine, ustanovljena afazija.

Njegova najstarija ćerka, koju je dobio u braku sa bivšom suprugom Demi Mur, primijetila je kako se njen otac transformisao od holivudskog "mačo" muškarca u znatno nježniju osobu.

Pogledajte njihove fotografije:

Vidi opis Brusa Vilisa bolest skroz promijenila, ćerka otkrila kako se ponaša: "Vidjela sam njegovu stranu koju je ranije krio" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram / demimoore Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram / demimoore Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram / demimoore Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram / demimoore Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram / demimoore Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram / demimoore Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen / rumerwillis Br. slika: 7 7 / 7

Gostujući u podkastu The Inside Edit, Rumer je ispričala:

"Tako sam zahvalna što mogu da odem i da ga vidim. Iako je sada sve drugačije, i dalje osjećam ogromnu zahvalnost. U njemu se pojavila neka nježnost. Oduvijek je bio taj neki mačo tip, a sada je tu neka... krhkost možda nije prava riječ, već jednostavno jedna nježnost koju mu status Brusa Vilisa na neki način ranije vjerovatno nije dopuštao."

U novembru prošle godine, Rumer je priznala da je Brus ne prepoznaje uvijek, ali je naglasila da je i dalje zahvalna što uspijeva da se poveže sa njim.

U video-snimku koji je podijelila na svom Instagram profilu, rekla je:

"Tako sam srećna i zahvalna što još uvijek mogu da odem tamo i da ga zagrlim. Presrećna sam što svaki put kada odem kod njega i zagrlim ga – bez obzira na to da li me prepoznaje ili ne – on može da osjeti ljubav koju mu pružam, kao što i ja osjećam njegovu. U njemu i dalje vidim onu njegovu iskru, a on osjeća moju ljubav."

"To je stvarno prelijep osjećaj. Zahvalna sam što mogu da odem tamo sa svojom ćerkom Luetom, da provodimo vrijeme sa njim i da osjetim ljubav koju gaji prema meni, kao i to što ja mogu da volim njega i budem pored njega."

Inače, Brus pati i od anozognozije, stanja u kojem mozak ne može da prepozna jedno ili više zdravstvenih problema koje osoba ima, što se često javlja kod ljudi sa kognitivnim poremećajima.