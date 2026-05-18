Vjerenica bivšeg NBA igrača Brendona Klarka koji je pronađen mrtav se oglasila na društvenim mrežama.

Izvor: Printscreen/Instagram/amberhannalorraine

NBA košarkaš Brendon Klark prošle nedelje je preminuo. Otišao je u vječnost sa samo 30 godina i već su se pojavile razne spekulacije oko razloga smrti. Oglasila se njegova vjerenica Amber Lorejn koja je otkrila srceparajuće detalje o njihovoj vezi.

"Nemam riječi kojima bih opisala kako se osjećam. Nikada nisam pomislila da ću živjeti život bez tebe. Ne znam kako da nastavim bez tebe. Bio si posebna osoba sa najvećim srcem, ostavio si utisak na mnogo ljudi. Osjećala sam tvoju ljubav i brigu, zbog tebe sam se osjećala kao najposebnija djevojka na svijetu. Uvijek si me impresionirao, bio si strastven u svemu što radiš. Čovjek sa mnogo talenata, igrao si igrice, pisao, pravio pjesme, igrao košarku sa lakoćom, bio si talentovan za sve. Jedan od najnesebičnijih ljudi koje znam, činio si da se svi oko tebe osjećaju voljenim", počela je Amber ispovijest na društvenim mrežama.

Nastavila je da opisuje njihov odnos i koliko je njegova smrt ostavila trag.

"Nedostaju mi tvoje glupe šale i dječiji fazoni, tvoj osmijeh i način na koji si mene zasmijavao, nedostaju mi tvoje ruke da me grle, da se budim kraj tebe. Nedostaje mi gledanje 'Harija Potera' zajedno uz naše omiljene grickalice. Nedostaje mi koliko si bio srećan kada bih napravila tvoj omiljeni doručak, naši razgovori o budućnosti, tvoje igranje sa našim mačkama, mnogo nam nedostaješ. Svijet nije isti bez tebe..."

Bili su vjereni, pravili planove za budućnost, ali...

"Dan kada si me zaprosio je bio najsrećniji u mom životu. Znala sam da ću cio život da provedem sa svojom srodnom dušom. Trebalo je uskoro da se vjenčamo, da započnemo porodicu i da živimo na selu sa mnogo životinja, sa baštom... Sve što želim sada je da te zagrlim, poljubim, da te držim u svojim rukama. Ne znam kako da procesuiram sve ovo što se desilo, da te nema više. Voljeću te zauvijek Brendone. Molim te, čuvaj me, potreban si mi", završila je Amber Lorejn.

Čeka se zvanična potvrda u vezi njegove smrti, ali tamošnji mediji spekulišu da je u pitanju predoziranje.