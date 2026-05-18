Elma Sinanović snimila spot sa optuženim u slučaju ubistva: Pjevačica se hitno oglasila, rekli joj da je veterinar

Pjevačica Elma Sinanović odmah reagovala nakon što su u medijima objavljene skandalozne informacije

Sjenica i dalje ne prestaje da bruji o brutalnom ubistvu Muriza Kurtanovića, zločinu koji je tokom 2025. godine potresao čitav region.

Dok istraga o ovom monstruoznom događaju još uvijek traje, jedan bizaran detalj izazvao je nezapamćen revolt i nevjericu među građanima – u novom muzičkom spotu folk pjevačice Elme Sinanović glavnu ulogu ima osoba koja se direktno dovodi u vezu sa ovim tragičnim slučajem.

Prema informacijama iz istrage, D.H. je označen kao lice koje je navodno pomagalo Arminu Metoviću u prikrivanju tijela ubijenog Muriza Kurtanovića. Pored toga, D.H. je od ranije dobro poznat policijskim organima, jer je tokom 2024. godine već hapšen u velikoj akciji povezanoj sa narkoticima.

Pojava osobe sa ovakvim dosijeom u estradnom projektu izazvala je burne reakcije na društvenim mrežama i gnijev javnosti.

Oglasila se Elma: "Ono što sam čula jeste da je čovjek veterinar"

Ovim povodom se oglasila pjevačica Elma Sinanović koja ističe da nije ona birala statiste već produkcija koja radi njene spotove.

" Kastingom za statiste u spotu bavila se produkcija koja je bila zadužena za sve moje spotove na albumu. Na meni je bilo da pregledam scenarija, da ih odobrim i da se pojavim na snimanju", započela je Elma za Blic svoje izlaganje i dodala:

"Zaista nisam ulazila u ispitivanja ko su statisti, ne posjedujem informacije za koje me pitate. Ono što sam čula jeste da je čovjek veterinar, to je sve što mogu da kažem jer ništa više ne znam. Čovjek je na slobodi, pa s tim u vezi nisam imala razloga da sumnjam u bilo šta", dodala je.

(Blic, MONDO)