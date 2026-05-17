Iskusni španski stručnjak Ćavi Paskval je jako blizu preuzimanja ekipe Dubaija naredne sezone.

Iako je djelovalo da će Ćavi Paskval nastaviti svoj posao u Barseloni, on dolazi u ABA ligu. Prema navodima stranih medija on je dogovorio saradnju sa Dubaijem za narednu sezonu.

Dubai je ove sezone promijenio šefa struke pošto je sezonu počeo Jurica Golemac, a završiće je Aleksandar Sekulić. Ipak on nikada nije bio planiran kao dugoročno rješenje i sada će Paskval biti trener od koga će se očekivati da Dubai odvede na Fajnal For Evrolige 2027. godine u Dubaiju.

Ćavi Paskval se poslije nekoliko sezona u kojima je radio u Rusiji kao trener Zenita vratio u Evroligu kada je preuzeo Barselonu poslije odlaska sadašnjeg trenera Partizana Đoana Penjaroje. Sa Barselonom je osvojio Evroligu 2010. godine, a sa Kataloncima ima četiri osvojene ACB lige i tri Kupa Kralja. Takođe je kao trener Panatinaikosa osvojio dvije titule u Grčkoj.

Šta još planira Dubai?

Dubai je nedavno najavio da želi da ima i razvojni tim i poslije šuškanja da bi to mogla da bude Bosna sada djeluje da će to biti Vojvodina. Takođe za sada djeluje da će prva pojačanja za narednu sezonu biti Mamadi Dijakite i Alfa Dijalo.

