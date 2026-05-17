Legendarni fudbaler Barselone i čovek koji je nosio dres tri reprezentacije Laslo Kubala biće upamćen kao mađioničar sa loptom i večita lutalica.

Izvor: PRESSE SPORTS / imago sportfotodienst / Profimedia

Jednu od najživopisnijih fudbalskih karijera ikada, verovatno je imao rođeni Mađar, poreklom Poljak i Slovak, a sudbinom Španac, Laslo Kubala. Upamćen je i kao jedini koji je nastupao pod zastavom tri zemlje - Mađarska, Čehoslovačka i Španija, a status legende Barselone zaslužio je postigavši 280 golova u 345 nastupa. Igrao je još za Espanjol, Ferencvaroš, Slovan iz Bratislave, a njegov fudbalski put su obeležili rat, izbeglištvo i bliski susret sa smrću. Bio je mađioničar sa loptom, majstor izvođenja slobodnih udaraca i deo zlatnog doba Barselone.

Početak karijere

Laslo Kubala je rođen 10. juna 1927. godine u Budimpešti. Otac mu je bio Slovak, a majka je imala mađarskih, slovačkih i poljskih korena. Počeo je da igra fudbal u mlađim kategorijama tamošnjeg kluba Ganz gde je primećen njegov raskošan talenat. Kada je postao punoletan, prelazi u Ferencvaroš gde je nastupao po završetku Drugog svetskog rata.

Nije se tu puno zadržao, rešio je da napusti Mađarsku i preseli se u Čehoslovačku. Navodno, jedini razlog bio je da bi izbegao služenje vojnog roka.

U Bratislavi je živeo dve godine, gde se priključio reprezentaciji Čehoslovačke, i na šest utakmica je postigao četiri gola. Kada su se stvari u Mađarskoj smirile, Kubala se 1948. vratio u domovinu, gde je obukao dres Vašaša. Fudbalska pravila nisu bila striktna u to vreme, pa je ubrzo i bez posledica dres Čehoslovačke zamenio mađarskim, ali na tri utakmice nije postigao nijedan gol.

Tu nije bio kraj njegovim selidbama, ali perspektivnog igrača u tim godinama nije interesovalo ništa drugo do da igra fudbal. Već 1949. godine je bio primoran da ponovo napusti Mađarsku gde je vladao autoritarni režim.

Izbegao smrt

Laslo Kubala

Izvor: YouTube/Romano

Blizu granice sa Austrijom, Kubala i njegovi prijatelji u nevolji morali su da napuste kamion i peške pređu granicu. Priča se da su bili prerušeni u ruske vojnike i sa lažnim papirima u rukama, smrzavajući se na putu ka bezbednoj zoni.

Ni tu se nije dugo zadržao, već je odmah prešao u Italiju, gde je tokom proleća nastupao za Pro Patriju. Dobio je poziv da nastupi za Torino na revijalnoj utakmici protiv Benfike, što je oberučke prihvatio. Ipak, bolest njegovog sina Branka ga je sprečila u ovoj zamisli, a ujedno mu i spasila život.

Avion koji je prevozio fudbalere Torina iz Lisabona srušio se na brdu Superga, svi putnici, njih 31, poginuli su avionskoj nesreći, a Kubala je pukom slučajnošću odustao od ovog putovanja.

Suspenzija FIFA i potpis za Barselonu

Izvor: Sergi Boixader / Alamy / Profimedia

FIFA je kaznila Kubalu jer je napustio Mađarsku nakon tužbe tamošnjeg Saveza, pa mu je izrečena supenzija od godinu dana zabrane igranja fudbala. On je potom 1950. pronašao put do Španije gde ga je odmah zapazio Real Madrid. Bilo je to vreme Frankove diktature, ali Mađar je mimo svih pravila i očekivanja odlučio da zaigra za Barselonu.

Postoje dve verzije kako je završio u Kataloniji. Jedna je da je bio toliko pijan da su ga prevarili da potpiše za Barsu, druga da im je odneo ponudu Reala koju su ovi izjednačilli. Ostalo je istorija...

Kubala je 1999. godine, na stogodišnjicu kluba, biti proglašen za najboljeg igrača Barselone u 20. veku, a njegova statua krasi plato ispred "Nou Kampa".

Za Barselonu je nastupao od 1951. do 1961. godine i bio jedan od ključnih igrača u osvajanju četiri trofeja prvaka Španije, to je bila zlatna era Katalonaca, a u tom periodu je i izgrađen velelpni stadion "Nou Kamp".

Potom je nastupao za Espanjol, Cirih i Toronto Falkonse, sve dok 1967. nije završio karijeru. Uprkos tome što je nastupao za tri reprezentacije, Kubala nije imao većih uspeha na reprezentativnom nivou, nikada nije igrao na Svetskom prvenstvu, pošto je 1962. godine bio povređen i nije mogao da nastupi za Španiju. Preminuo je 2002. godine u Barseloni koja je ostala njegov večni dom.