Maloljetni vozač izazvao je tragediju Kaliforniji. Tri osobe su poginule, a pet je povrijeđeno kada je automobil uletio u grupu ljudi.

Tri osobe su poginule, a još pet je povređeno nakon što je maloljetni vozač automobilom uletio u grupu ljudi na raskrsnici u Kaliforniji.

Incident se dogodio kada je za sada neidentifikovani vozač velikom brzinom projurio ulicom u Istočnom Ouklandu oko 23:15 sati u subotu uveče, piše Dejli Mejl.

Automobil je najpre udario u drugo parkirano vozilo, a zatim se popeo na trotoar i udario grupu ljudi ispred prodavnice na raskrsnici 85. avenije i Međunarodnog bulevara, saopštili su organi reda za "Izi Bej Tajms".

Tri osobe su proglašene mrtvim na licu mjesta, dok je još petoro, uključujući i osumnjičenog vozača, povrijeđeno, potvrdio je portparol vatrogasne službe Ouklanda Majkl Hant.

Od povrijeđenih, dvije osobe su u kritičnom stanju, dok je jedna zadobila teške povrede, rekao je Hant. Stanje preostale dvije osobe za sada nije poznato.

Vozač je pokušao da pobjegne sa mjesta nesreće, ali su ga građani zadržali do dolaska policije, naveli su zvaničnici.

