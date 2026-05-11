PAOK bi mogao da dobije specijalnu pozivnicu za Evroligu.

Izvor: MN Press

Neizvjesno je kako će izgledati sastav Evrolige naredne sezone, ali je zvanično objavljeno da proširenja neće biti. Status nekoliko klubova je pod znakom pitanja, prije svih francuskih - Asvela, Monaka i Burga.

Asvel za sada nije produžio desetogodišnju licencu i zainteresovan je za saradnju sa NBA, dok je Monako u finansijskim problemima i još uvijek nastupa pod licencom kao osvajač Evrokupa. Što se tiče Burga, on takođe nema finansijsku stabilnost i velike su šanse da ostane da se takmiči u drugom rangu evropskog takmičenja.

Ova situacija otvara opcije za nove timove, a među glavnim kandidatima za specijalne pozivnice su navodno PAOK i Bešiktaš, prenosi "Basketball sphere".

Očekuje se da konačna odluka bude donijeta u junu, dok se uveliko pregovara sa novim kandidatima za stalne licence, a dugoročni plan uključuje prelazak na franšizni sistem.

Zašto PAOK?

Između ova dva kluba, PAOK je u boljoj poziciji jer se u grčkom timu već duže vrijeme spremaju za elitu. Doveli su poznatog stručnjaka Andreu Trinkijerija i najavljena su velika pojačanja za narednu sezonu. Sve je počelo dolaskom bogatog investitora Aristotelisa Mistakidisa

Navodno su na meti PAOK-a Alesandro Pajola i Vil Klajburn, dok Maodo Lo ipak produžio saradnju sa Žalgirisom. Od velikih imena potpisali su Patrika Beverlija na početku sezone, a tu su nekadašnji reprezentativac Litvanije Tomas Dimša kao i Kliford Omoruji koga pamtimo iz Makabija i Galatasaraja.