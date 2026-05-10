Vašington Vizardsi biraće prvi na NBA draftu. Indijana Pejsersima davali velike šanse, a ostali bez ičega - dijelom i zbog trejda za Ivicu Zupca.

Vašington Vizardsi biraće prvi na NBA draftu 23. juna. Druga će birati Juta Džez, kojoj se isplatilo to što je namjerno gubila utakmice i za to bila i kažnjavana. Treći će birati Memfis, a Čikago Bulsi biraće četvrti.

Ovo je redoslijed, koji pokazuje da su najveći gubitnici ove lutrije u Bruklinu i Indijani. Netsi su takođe namjerno gubili i srozavali svoj skor, a lutriju su dočekali sa 14 odsto šanse da dobiju prvi "pik". Ipak, završili su tek kao šesti.

Isti procenat je davan i Vašingtonu i Indijani, koja je ostala bez "pika" zbog ranijeg trejda sa Klipersima. Prema tom dogovoru, Pejsersi su doveli iz Los Anđelesa hrvatskog centra Ivicu Zupca (29) i zauzvrat su se obavezali da predaju Klipersima svoj "pik" ako bude izvučen između 5. i 9. mjesta u lutriji. Zato će Klipersi birati kao peti, a Pejsersi su ostali bez svog "pika".

Vizardsi su i prethodnih godina imali pravo da među prvima biraju.

Vašington je prošle godine kao šesti "pik" odabrao beka Treja Džonsona, a godinu prije toga je imao drugi "pik" i doveo francuskog centra Aleksa Sara. Između ostalog, Vizardsi su 2020. kao deveti "pik" odabrali izraelsko-srpskog košarkaša Denija Avdiju i u međuvremenu ga poslali u Portland. Godinu ranije birali su Japanca Ruija Hačimuru sa Gonzage kao deveti "pik" i on takođe ne igra više u glavnom gradu SAD, već je važan igrač Los Anđeles Lejkersa.

Vizardse je na draft lutriji predstavljala legenda franšize, bivši Ol-star plejmejker Džon Vol (35). Donio im je sreću, jer su prvi NBA tim sa najlošijim skorom koji je dobio prvi "pik".

