Košarkaši Fenerbahčea preživjeli su dramatičnu završnicu i produžetak u Kaunasu i plasirali se na Završni turnir Evrolige.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Košarkaši Fenerbahčea treći su učesnici Fajnal-fora Evrolige! Oni su posle velike drame protiv Žalgirisa u Kaunasu uspjeli da slave sa 90:94, i tako sa 3:1 u seriji obezbijede plasman na Završni turnir gdje će braniti titulu šampiona Evrope.

Istanbulski tim će u polufinalu igrati protiv Olimpijakosa, a ovo im je osmi plasman na Fajnal-for Evrolige u istoriji. Fenerbahče je mnogo bolje ušao u meč u Kaunasu, otvorili su duel serijom 7:0 i vodili tokom cijele prve dionice (20:25). U drugom kvartalu su uspijevali da održe prednost, ali u trećoj je domaćin uzvratio. Uspjeli su da preokrenu, ali ne i da se odlijepe. U nastavku smo gledali egal utakmicu i dobili smo očekivanu dramu.

Tim Šarunasa Jasikevičijusa je nadoknadio -5 u poslednjem periodu, pa smo u poslednja dva minuta gledali pravu infarkt završnicu i nadmudrivanje dvojice trenera. Imao je Žalgiris 78:76 na našto više uod pola minuta do kraja, ali je nevjerovatni Vejd Boldvin donio izjednačenje kada je pokupio sopstveni promašaj sa trojke. Uslijedio je inteligentan potez Franciska koji je iznudio dva bacanja, a onda i pogodio za novo vođstvo.

They are BACK at#F4GLORY



The reigning champs took control in OT to book their place in Athens!



Ready to defend their crown pic.twitter.com/2Om5l9DzX9 — EuroLeague (@EuroLeague)May 8, 2026

Ponovo je Boldvin preuzeo odgovornost i pogodio posle prodora iz jako teške pozicije za 80:80. Nisu uspjeli domaći da organizuju smisleniji napad, ali su imali sreće pošto je posle izbacivanja lopte u aut ostalo još 0,4 sekunde. Ipak, lucidni potez i šut Slive praktično iz odojke nije ušao, pa je odluka morala da padne u produžetku.

Mnogo bolje su otvorili produžetak košarkaši Fenerbahčea, ekspresno su stigli do +7, ali je Francisko trojkom unio novu dramu. Zakuvalo se posle trojke Ulenovasa, ali su potezi Kema Birča i Hortona Takera u dodatnom periodu presudili u Kaunasu.

Francisko je završio utakmicu kao najefikasniji sa 23 poena i 11 asistencija, Tubelis je imao 16, a Ulanovas 15. Partiju karijere odigrao je Kem Birč postigavši 21 poen i 13 skokova, Horton Taker je ispratio sa 21, dok je Boldvin doprinio sa 14, ali njegovi poeni bili su ključni u finišu regularnog dijela utakmice.