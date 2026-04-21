Mladi centar Lazar Stojković nastaviće karijeru u Americi
Košarkaš Crvene zvezde Lazar Stojković naredne sezone nastupaće za Univerzitet Sent Džons. Iako je mladi centar stigao minulog ljeta na Mali Kalemegdan kao zalog za budućnost, nije ga bilo u planovima Janisa Sferopulosa i Saše Obradovića, pa je bio na dvojnoj registraciji u Zvezdi i Radničkom.
Srpski talenat će igrati za jedan od najboljih timova u NCAA i imati priliku da sarađuje sa slavnim Rikom Pitinom koji je ostavio veliki trag u NBA i koledž košarci. Za Stojkovića se već neko vrijeme govorio kao o NBA kalibru, a ovo je svakako veliki korak ka najjačoj košarkaškoj ligi.
Stojković je ove sezone u Radničkom prosječno bilježio učinak od 5,9 poena, 2,8 skokova i 1,3 blokade, dok je bio među najboljima u juniorskom timu Zvezde sa 15 poena, 7,7 skokova, 1,3 ukradene lopte i isto toliko blokada.
Pored Sent Džonsa, bilo je još zainteresovanih za angažman perspektivnog Srbina, poput Indijane, Ohajo Stejta, Vašingtona, Bejlora, Vašingtona i Sent Bonaventura.
Ko je Lazar Stojković?
Jedan od najtalentovanijih igrača na centarskoj poziciji u Evropi rođen je 2007. godine. Stigao je na Mali Kalemegdan tokom jula 2025. godine, visok je 212 centimetara i nastupa za mladu reprezentaciju Srbije.
Već sa 17 godina bio član seniorskog tima BKK Radnički sa Crvenog Krsta, a tamo je i nastavio da gradi karijeru nakon potpisa sa Zvezdom jer je prijavljen na dvojnu registraciju.
Veliku pažnju je privukao igrama na Next Generation tirnuru Evrolige ove i prošle sezone, pa ne čudi veliko interesovanje koledža za njega. Kao i u slučaju Andreja Kostića, Stojković nije mogao da propusti šansu da se oproba u koledž košarci koja polako postaje "mjesto pod suncem" za mlade srpske igrače.