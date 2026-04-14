Na sastanku Evrolige donijeta odluka da se u narednoj sezoni ne mijenja format takmičenja koji je trenutno na snazi.

Izvor: MN Press

Upravni odbor Evrolige je odlučio da će nastaviti sa istim formatom i istim brojem timova u sezoni 2026/2027. To znači da se format regularne sezone, gde svi igraju protiv svih ostalih kod kuće i u gostima, neće mijenjati. Istovremeno, ni broj timova se neće mijenjati, prenosi grčki "SDNA".

Evroliga će se barem u narednoj sezoni nastaviti po istom sistemu u kojem se igra trenutno: regularna sezona od 38 utakmica, sa 20 timova koji se takmiče za mjesto u doigravanju. Eventualne promjene koje će stupiti na snagu primjenjivaće se na sezonu 2027/2028 i nadalje.

Osim toga, ono što ostaje da se razjasni u bliskoj budućnosti jeste koji će timovi će biti među 20 koji je takmiče. Na primjer, Asvel iz Vilerbana dugo je bio na ivici ispadanja, Monako je u teškoj situaciji zbog finansijskih problema, dok Real Madrid i Fenerbahče još uvijek nisu potpisali nove ugovore. Stoga će u narednih nekoliko mjeseci biti formirana grupa od 20 timova za predstojeću sezonu. Čini se da u njoj svakako ima mjesta za oba srpska predstavnika, jer su u ljeto 2025. godine oba tima dobila višegodišnje licence.