Crvena zvezda je pobedila Dubai u Pioniru u okviru ABA lige i revanširala se za ubjedljiv poraz u prošlom meču.

Crvena zvezda pobijedila Dubai u jednom od derbija kola u ABA ligi i revanširala im se za ubjedljiv poraz u prethodnom kolu regionalnog takmičenja - 84:79. Nezaustavljiv je bio Stefan Miljenović kome je Pionir skandirao "MVP, MVP". Posle duple evroligaške nedelje, dva meča koja su završena posle produžetaka (pobjeda protiv Baskonije i poraz od Barselone), Zvezda je pokazala karakter i iskupila se za lošu partiju u Sarajevu. I to bez četvorice prvotimaca pošto je Obradović odlučio da odmori Kodija Milera Mekintajera, Čimu Monekea, Semija Odželeja i Donatasa Motiejunasa.

Bilo je puno tenzije i nervoze na obje strane. Sudijska trojka Sašo Petek (Slovenija) i dvojica hrvatskih arbitara (Josip Radojković/Denis Hadžić) je nervirala sve u Pioniru. Saša Obradović je prvi "čelendž" tražio posle samo 14 sekundi. Onda je i Aleksa Avramović sportskim gestom priznao da su sudije pogriješile i da se lopta odbila od njega i da treba da bude za Zvezdu.

Zvezda je odigrala skoro savršeno prvo poluvrijeme, napravila seriju 16:0 i na pauzi je imala dvocifreno vođstvo (47:33). Oba tima su se mučila u šutu za tri u prvih 20 minuta, Zvezda je imala 2/8, Dubai 1/6.

Drugo poluvrijeme je Zvezda dobro počela, Batler je donio "+17" (55:38) i onda kao da je ekipa potpuno stala. Uslijedila je serija gostiju od 16:0 i potpuni povratak u igru (55:54). Bila je to najava dramatične završnice. Nezaustavljiv je bio Filip Petrušev u tim momentima.

Ali, u poslednjoj četvrtini je Stefan Miljenović preuzeo odgovornost u momentima kada nisu igrali ni Batler ni Nvora i pokazao je koliko može. Dvorana mu je u jednom momentu skandirala "MVP, MVP" što pokazuje najbolje kako je igrao. Malo grešaka u završnici koja se odužila, ali je Zvezda na kraju "ovjerila" trijumf.

Crvena zvezda: Miljenović 20 (2/3 za dva, 2/3 za tri, 10/11 sa penala, 5sk, 5as), Batler 13 (1/5 za tri), Davidovac 3, Karter 3, Kalinić 9 (7sk, 3as), Dobrić 4, Rivero 13, Izundu 2, Bolomboj 3, Nvora 10 (4sk, 3as, 4 uk.l), Jago 4 (4as)

Dubai: Bejkon 31 (5/11 za dva, 5/6 za tri, 6/8 sa penala, 4sk), Avramović 7 (4as), Abas, Prepelič, Bertans, Anderson, Kondić 2, Musa 10 87as, 4sk), Kabengele 14 (6sk), Rajt, Petrušev 16 (10sk), Kaboklo 2 (5sk)