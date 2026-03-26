Trener Partizana Đoan Penjaroja zaslužio je podršku navijača nakon odlaska Željka Obradovića, ali situacija u klubu i dalje nije najbolja.

Košarkaši Partizana dočekuju jednu od najboljih ekipa Evrolige ove sezone, Valensiju u petak od 20.30, u okviru 34. kola Evrolige. Trener crno-bijelih Đoan Penjaroja iznio je svoja očekivanja pred duel u Beogradskoj areni i istakao šta može biti ključno protiv tima koji vrlo dobro poznaje. Usput se osvrnuo na daleko povoljniju cjelokupnu situaciju u Humskoj i još jednom odao priznanje Željku Obradoviću.

Partizan je trenutno u dobroj formi, u elitnom takmičenju su nanizali četiri trijumfa i nemaju šta da izgube.

"Valensija igra nevjerovatnu, zaista nevjerovatnu sezonu u Evroligi i ACB ligi. Igraju u veoma visokom ritmu. Uz Pariz, oni su jedna od dvije najbrže ekipe, igraju izuzetno brzo sa mnogo talentovanih igrača. Veoma je teško kontrolisati tempo te utakmice i... biće to težak meč jer igraju odlično i bore se da završe sezonu među prva četiri tima", rekao je Penjaroja.

Šta će biti ključno protiv španskog tima koji jako dobro poznaje? "Pokušaćemo da odigramo čvrstu odbranu i da budemo dobri u napadu kako bismo izbjegli njihovo trčanje nakon skokova ili loših šuteva i spriječili situacije u tranziciji. Moramo biti stabilni, igrati čvrsto i imati pravi mentalitet – da prihvatimo da će oni imati momente kada igraju vrhunski, ali i da mi imamo periode kada možemo da ih kaznimo."

Atmosfera je dobra, ali...

Nema sumnje da je Penjaroja uspio da uspostavi autoritet u svlačionici, povratak Karika Džounsa puno znači, pa je situacija u Humskoj daleko od one iz decembra kada je Željko Obradović napustio klub.

"Jasno je da je atmosfera, ne samo u dvorani već i oko kluba, malo drugačija. Ali to nije dovoljno. Želimo da napredujemo, mada, ako uporedim trenutnu situaciju sa onom od prije tri mjeseca, razlika je očigledna."

Nije mogao a da ne spomene svog prethodnika, najtrofejnijeg trenera u istoriji Evrolige. "Željko je Željko. Mnogo poštovanja za Željka. Istina je, čudno je nakon tri mjeseca... sve te utakmice... za mene je čudna situacija da se napada predsjednik, da se pominju treneri... To je neobično, ali prihvatam to kao normalnu stvar. Za mene je Željko - ne samo sada, već posljednjih 25 godina - najbolji trener u Evropi. Ali čudno je da poslije tri mjeseca, na svakoj utakmici, baš svakoj, imamo istu situaciju. Ipak, na kraju, najvažnije je da nam navijači pomažu da pobjeđujemo, a jasno je da se po par puta tokom meča sjete velikog evropskog trenera iz proteklih godina, ali za nas je bitno..."

Penjaroja je na kraju govorio o zdravstvenom biltenu. Mario Nakić je konačno počeo sa treninzima, dok je centar Tonje Džekiri neizvjestan za utakmicu sa Valensijom.

"Mario danas počinje normalno da trenira sa ekipom. Očekujemo da u narednom periodu bude spreman i da zaigra."