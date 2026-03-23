Ruski teniser Danil Medvedev neočekivano je završio takmičenje u Majamiju

Ruski teniser Danil Medvedev doživio je neočekivan poraz na turniru u Majamiju, pridruživši se Karlosu Alkarazu u nizu senzacionalnih ispadanja. Argentinski teniser Fransisko Serundolo savladao ga je u tri seta 6:0, 4:6, 7:5, priredivši veliko iznenađenje u šesnaestini finala pošto je za dva sata i 17 minuta slavio u meču koji je bio pun preokreta.

Meč je počeo potpuno u korist Serundola, koji je u prvom setu napravio nekoliko brejkova i osvojio ga rutinski sa 6:0. Medvedev je potom reagovao u drugom setu, uspio da preokrene situaciju i sa 6:4 izbori nastavak meča, ali treći set je bio neizvjestan do samog kraja, sa čestim brejkovima i napetim poenima.

U odlučujućem setu, iako je Medvedev uspijevao da ugrozi Argentinca, Serundolo je pokazao hladnokrvnost i završio meč u svoju korist, 7:5. Pobedom je izborio plasman u narednu rundu gdje će se suočiti sa Umberom, dok je favorit Medvedev morao rano da napusti turnir, ostavljajući publiku u šoku.