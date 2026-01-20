Proslavljeni as Milan Gurović kritikovao je košarkaše Crvene zvezde.

Izvor: Super Indirektno kod Popa i Milana/Youtube/Printscreen

Legendarni srpski košarkaš Milan Gurović kritikovao je igrača Crvene zvezde Devontea Grejema. Stigao je američki bek kao najveće pojačanje prošlog ljeta, ali to na terenu nije opravdao. Trener crveno-bijelih Saša Obradović mu daje sve manje minuta, dok u posljednje dvije utakmice uopšte nije igrao.

Njegov šut je trebalo da pravi razliku, ali za sada nije uspio da potvrdi renome nekadašnjeg NBA igrača.

"S obzirom na to što je on igrao dugo u NBA ligi - evropska košarka i NBA su dva različita sporta. Igračima treba jedna ili dvije godine dana da se adaptiraju. Baš sam komentarisao sa drugarima, kakav je to igrač da na ne znam koliko utakmica da osam poena ili 10, znači na neke četiri utakmice. Nemoj da me zezaš bre. Kakav NBA, kakav pedigre, kakve gluposti...", rekao je Gurović u emisiji "Super indirektno kod Popa i Milana" i dodao:

"Slažem se da treba da dobije šansu, da vidimo gdje je, šta je... Ja ne mogu da komentarišem jer ga nisam gledao. Za ovo vrijeme je malo pokazao. Vjerovatno je bolji šuter od Jaga i Kodija koji je više prodor igrač".

Vidi opis "Kakva NBA, kakav pedigre? Njega ne mogu da gledam": Gurović opleo po igračima Zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: VM/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 7 / 7

Upitan je da li je zadovoljan što je Kodi Miler-Mekintajer prvi plej i Saša Obradović mu daje toliku slobodu.

"Na momente je nezustastavljiv, pogotovo u prodorima, visok je, jak plej na lopti. Ali, mi nemamo pleja koji ima 10 asistencija konstantno, da on, razigra ekipu, ali ne stalno. Ne postoji takav igrač, Batler je doveden da žargonski rečeno "trpa" i radi on to, nekad on sam iskreira. Nemamo pleja koji će da povuče cijelu ekipu", jasan je Gurović.

Udario i na Jaga

Nije zadovoljan partijama Jaga Dosa Santosa koji se vratio na Mali Kalemegdan kada je Zvezdi gorilo pod nogama.

"Tog Jaga ne mogu očima da vidim. Kada krene 20 sekundi da je ne kažem šta, ili šutne nešto za tri, pa je da Kalini da je pripali. 'Siluje' loptu previše, ne znam što on ima prostora da igra", rekao je Gurović.

Gdje vidi problem Zvezde? "Svi su veliki igrači. Igraju za ozbiljne pare. Svi veliki igrači su egomanijaci i sujetni su. Treba to spojiti u jednu cjelinu. Imaju to i drugi timovi. To je pitanje trenera. Saša Obradović je dobro digao ekipu, guraju oni. Šteta za Valensiju, pa ovo sa Milanom gubimo 13 razlike, pa dobijamo. Moje mišljenje je da unutar ekipe nisu sve kockice složene", smatra Gurović.