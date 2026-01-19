Džoel Bolomboj otvorio je dušu i pričao o svemu kroz šta je prošao.

Izvor: MN Prees

Košarkaši Crvene zvezde u utorak od 18.45 gostovaće Monaku, a očekivanja pred naredni evroligaški izazov iznio je povratnik u tim, Džoel Bolomboj.

"Osjećam se dobro, zaista je dobro vratiti se, treniram već nekoliko nedelja sa timom. Sve je normalno na terenu, posebno u odbrani, u napadu moram da naučim da "čitam igrače", protivnici su agresivni, moram da čitam igru u napadu bolje. Moj oporavak nije bio najbolji, ali srećan sam da mogu da donesem nešto ekipi, zadovoljan sam da sam ponovo tu" istakao je Bolomboj, pa se dotakao Monaka:

"Imaju mnogo igrača na visokom nivou, Majk Džejms je lider, trener je dobar, moramo da igramo dobru odbranu, da igramo timski i da usporimo tempo."

Govorio je i o paklenom rasporedu i velikom broju utakmica.

"Ista stvar kao prošle nedelje, imali smo četiri dana puta, vratili smo se na dan u Beograd, raspored je takav kakav je. Treba iskoristiti vrijeme za oporavak koliko možemo. Trenutno nam je glavni fokus na Monaku, ne razmišljamo još o Virtusu."

Pričao je i o svojim saigračima, ali i o tome koliko može da doprinese timu.

"Definitivno su talentovani ofanzivno, mislim da je moja snaga to što mogu da donesem pod obručima, takođe u pik en rol situacijama, ali i kada nisam na terenu, imamo igrače koji mogu da igraju na centarskoj poziciji. Ali mislim da mogu da napravim veliku razliku. Ima mnogo izazova, od početka sam imao operaciju nisam mogao da hodam dva meseca. Potom se iskomplikovala situacija. Faktički nisam mogao da hodam normalno šest mjeseci normalno, posle sam se vratio ponovnom učenju svega. Ima mnogo igrača koji su igrali ključnu ulogu u mom oporavku, moja žena, hirurg, moj trener za oporavak, nije bila jedna osoba, već grupa."

Za kraj, otkrio je kako se psihički veoma dobro osjeća.

"Mentalno sam dobro, prevazišao sam povredu, mentalno je kao da se ništa nije desilo, osjećam se sjajno" zaključio je Džoel Bolomboj.