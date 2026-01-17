Nikola Jokić se izgleda konačno pomirio sa Tako Belom posle čuvene reklame zbog koje nije pušten njegov momenat na NBA draftu

Izvor: Printscreen/X/TheDunkCentral

Nikola Jokić se, čini se, konačno pomirio sa „Tako Belom“. Zbog te čuvene reklame, mnogi i danas ne mogu da vide trenutak kada je on izabran na NBA draftu 2014. godine. U trenutku kada je saopšteno da je odabran kao 41. pik, na ekranu je išla ta, sada već legendarna reklama.

Deluje da su Jokić i „Tako Bel“ napokon našli zajednički jezik, bar prema najnovijem snimku koji je procurio.

„Nikada nisam probao ‘Tako Bel’, samo zbog toga“, rekao je Jokić jednom prilikom kada je dobio pitanje o tom brendu.

Međutim, sada su ga kamere uhvatile kako jede baš taj specijalitet iz američkog lanca brze hrane. Kada je shvatio da ga snimaju, samo je odmahnuo rukom, kao da kaže: „Eto, desilo se.“

Naravno, sve ovo više deluje kao da je reklama koja je snimljena i koja će tek da bude objavljena, ali bilo kako bilo, Jokić je na kraju poklekao.

Kad se Nikola vraća na teren?

Jokić se povrijedio na meču protiv Majamija, došlo je do hiperekstenzije kolena i svi sa nestrpljenjem čekaju vijesti o njegovom povratku. Stigle su dobre vijesti iz Amerike da se oporavlja brže nego što je planirano i da bi mogao da se vrati već krajem januara.

Uprkos njegovom izostanku, Denver je uspio da zadrži kontinuitet i da pobijedi na šest od devet mečeva, ali je jasno da je potpuno drugačije kada je na terenu najbolji na svijetu.