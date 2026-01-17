Bulsi su imali samo 2,5 sekunde za eventualni produžetak, ali Vučevićev šut gotovo sa centra nije pogodio cilj.

Izvor: Marty Jean-Louis / Alamy / Profimedia

Košarkaši Čikaga poraženi su na gostovanju Bruklinu rezultatom 109:112, iako su bili blizu velike pobjede. Bulsi su početkom posljednje četvrtine gubili 92:72, ali su serijom trojki uspjeli da se vrate i unesu neizvjesnost.

U dramatičnom finišu, nakon sjajne odbrane Nikole Vučevića, Trej Džons je u kontranapadu pogodio za preokret 109:108. Ipak, Bruklin je brzo reagovao – Majkl Porter junior je pogodio nakon tajm-auta, a potom je Džons napravio grešku i faulirao Kobija Vajta. Noa Klouni je sigurno realizovao slobodna bacanja i donio Netsi pobjedu.



Bulsi su imali samo 2,5 sekunde za eventualni produžetak, ali Vučevićev šut gotovo sa centra nije pogodio cilj.

Vučević je bio najefikasniji u Čikagu sa 19 poena, uz šest skokova i pet asistencija. Ajo Dosunmu je dodao 18, a Vajt 17 poena.

Kod Netsa, Porter je ubacio 26, a Klouni 23 poena.

Čikago je deseti na Istoku sa učinkom 19-22.