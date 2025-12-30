Košarkaš AEK-a Kris Silva neće stiću u Partizan pošto je postigao dogovor sa Fenerbahčeom.

Izvor: Alex Goodlett / Getty images / Profimedia

Košarkaš AEK-a Kris Silva bio je viđen u Partizanu kao zamjena za Tajrika Džounsa, ali prema posljednjim informacijama on neće stići u Humsku. Fenerbahče je prvi stigao do centra iz Gabone, kako javljaju turski mediji.

Partizan je imao u planu da do 5. januara promeni centarsku liniju, tako što će Tajrik Džouns krenuti put Pireja ili Dubaija, a na njegovo mjesto stigao bi košarkaš AEK-a Kirs Silva. Međutim, turski novinar Jagiz Sabundžuoglu tvrdi da se Silva dogovorio sa šampionom Evrolige.

"Fenerbahče se dogovorio sa Krisom Silvom, koji igra za AEK. Silva je odbio ponude Barselone i Partizana i rekao "da" Fenerbahčeu", napisao je na tviteru.

Takođe, pojavila se i vijest da će Silva u Fener stići za platu u iznosu od 270.000 dolara i ugovorom do kraja sezone.

Kris Silva, sin nekadašnjeg gabonskog reprezentativca, još kao tinejdžer je otišao u SAD kako bi se kalio i pokušao da ostvari NBA karijeru. Počeo je u Roselu, potom je studirao na Univerzitetu Južne Karoline, ali nije uspio da uđe u NBA putem drafta 2019. godine, kada ga niko nije izabrao. Ipak, dobio je šansu u Majamiju, a kasnije je igrao i u Sakramentu, Minesoti, ponovo Majamiju i Dalasu, pretežno u razvojnim timovima ovih klubova.

Nakon što mu je dosadilo da čeka priliku u NBA, Silva je nastavio karijeru u Portoriku, a potom u Izraelu, gdje je nastupao za Bnei. Ove godine stigao je u AEK iz Atine, gdje ga je angažovao Dragan Šakota.

U grčkom prvenstvu bilježi prosječno 16,2 poena, 7,4 skoka i 1,6 asistencija za 27 minuta po meču, dok u FIBA Ligi šampiona ima nešto slabije brojke - 14,8 poena, osam skokova i 1,8 asistencija po utakmici. Posebno je istakao formu kada je protiv Olimpijakosa ubacio 31 poen i na taj način privukao veliku pažnju.