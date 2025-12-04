Monako je doveo dugogodišnjeg NBA plejmejkera Korija Džozefa

Izvor: MN Press

Dugogodišnji NBA plejmejker Kori Džozef (34) potpisao je za Monako. Osvajač šampionske titule sa San Antonio Sparsima 2014. godine pojačao je ekipu Vasilisa Spanulisa i biće veliko pojačanje već odličnoj bekovskoj liniji. Već je čine Majk Džejms (35), Eli Okobo (28), Matje Strazel (23), srpski internacionalac Nemanja Nedović (34)...

Džozef stiže u Evroligu posle čak 14 godina u NBA ligi. Slavni Greg Popovič odabrao ga je u San Antoniju 2011. 29. "pik" NBA drafta i studenta Teksasa, igrao je kod njega do 2015,k a od tada mijenjao tim na dvije godine - Toronto, Indijanu, Sakramento, Detroit... U sezoni 2023/24 zaigrao je za Golden Stejt, a prošlu je proveo u Orlando Medžiku.

Reprezentativac je Kanade, vuče korene sa Trinidada i Tobaga, a njegov stariji brat Devo Džozef igrao je od 2012. godine u Evrpi, nosio je i dres Budućnosti (u sezoni 2015/16), a nastupao je prethodnih godina i na Kosovu i Metohiji za Peć i Prištinu.

Prethodni tim Korija Džozefa, Orlando Medžik, imao je pravo da ga zadrži i za tekuću sezonu, ali je u junu odabrao rastanak iako je iskusni organizator igre nastupio u 50 mečeva Medžika prošle sezone.

U novom timu očekuje se da podeli ulogu organizatora igre sa Majkom Džejmsom, dok Monako trenutno zauzima peto mjesto na tabeli Evrolige, sa skorom 8-5