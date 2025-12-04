Kontroverzna izjava italijanskog trenera Serđa Skariola o evropskoj košarci.

Izvor: MN Press

Trener Real Madrida, italijanski stručnjak Serđo Skariolo, dobro je upoznat sa načinom na koji u ovom trenutku funkcionišu NBA i Evroliga. Zbog toga je kompetentan da povuče paralelu i zaključi - format u kojem se igra evropska košarka nije dobar i trebalo bi ga mijenjati. Zapravo, po njegovim riječima, svi treba da razmišljaju o promjenama u Evroligi.

"Evroliga je kompetitivnija nego ikada ranije. U posljednje dvije godine, broj utakmica najvišeg kvaliteta je značajno porastao. To ima uticaj. Broj utakmica je porastao. I mislim da je to greška. Svi treba razmišljaju o promjeni formata", rekao je Serđo Skariolo.

Iskusni stručnjak smatra da evropska košarka u ovom trenutku ne može da se mjeri sa američkom, jer je mentalitet ljudi drugačiji. U Evropi je jednostavno - četiri uzastopna poraza ne tolerišiu ni navijači, ni čelnici klubova, dok je u SAD sasvim normalno da se takve stvari dešavaju.

“Aktuelni format ne dozvoljava funkcionisanje klubova na svakodnevnom nivou. Daleko smo od NBA mentalitetom, gdje možete da izgubite četiri utakmice zaredom i to se ne shvata kao nešto strašno. Mi nemamo tu sportsku kulturu da razumijemo da je ovo novi scenario, u kojim treba da cijenite pobjede i poraze", zaključio je trener Real Madrida.

Kakvu karijeru ima Serđo Skariolo?

Jedan od najboljih selektora u istoriji evropske košarke bilježio je impresivne rezultate na klupi selekcije Španije. Osvojio je srebrnu i bronzanu medalju na Olimpijskim igrama, zlato na Mundobasketu, kao i četiri zlatne i jednu bronzanu medalju na Evropskim prvenstvima.

Što se tiče trofeja na klupskom nivou, i tu ima bogatu kolekciju. Kao pomoćni trener bio je NBA šampion, a kao trener Virtusa iz Bolonje osvojio je Evrokup 2022. godine. Osvajao je još i trofeje u Italiji, Španiji i Rusiji. Između ostalog, vodio je Fortitudo iz Bolonje, Baskoniju, Unikahu, Himki, Olimpiju iz Milana... Velike evropske timove.