Srpski košarkaš Nikola Jović ne može da pronađe prepoznatljiv ritam, Erik Spolstra
Srpski košarkaš Nikola Jović prolazi teške momente u dresu Majami Hita. Dosta se očekivalo od njega ove sezone, ali on nikako da pronađe ritam posle odsustva od dvije nedelje zbog povrede. U meču protiv Los Anđeles Kliprsa proveo je nepun minut na terenu. Nije uzazio čitav meč, a onda ga je trener uveo u samo finišu.
Krilni cenar reprezentacije Srbije bio je samokritičan nakon pobjede svog tima kojoj on nije previše doprinio. "Ne izgledam dobro. Znam da trenutno ne igram dobro, i to me svakako muči", rekao je srpski as.
"Ne izgledam dobro": Nikola Jović u agoniji, odigrao nepun minut
Ipak, mladi košarkaš ne očajava i ističe da vjeruje u sebe. "Vjerujem u sebe. Ne mislim da će ovo još dugo trajati. I dalje mislim da igram dobro za druge, samo što igram loše za sebe. Ali radim svakog dana da budem bolji i znam da ću biti", istakao je Nikola Jović.
Erik Spolstra kaže da mu treba još truda i zalaganja i ima veliko povjerenje u njega.
"Treba da uđe u bolji ritam. Treba da radi. Biće on dobro. Njega je malo poremetila povreda… Važno je obraćanje pažnje na detalje i svakodnevna radna etika. To mora da bude dosledno i on će doći do toga" smatra trener Hita.