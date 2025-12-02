Naš NBA as utakmicu završio sa dabl-dabl učinkom – Vučević je protiv kluba čije boje je branio prije dolaska u Ilinoj za 34 minuta upisao 20 poena, 11 skokova i pet asistencija.

Izvor: Profimedia

Još jedan dobar meč Nikole Vučevića i novi loš njegovog tima – Čikago je poražen od Orlanda 125:120 i tako je upisao četvrti uzastopni poraz.

Jedini raspoložen kod Bulsa uz Vučevića bio je Džoš Gidi sa 22 poena.