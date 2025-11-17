Danilo Anđušić nalazi se na izlazinim vratima Dubaija i navodno je za njegove usluge zainteresovan Aris iz Soluna

Izvor: MN Press

Danilo Anđušić (34) nalazi se na izlaznim vratima Dubaija. Kako stvari stoje uskoro bi mogao da napusti klub koji se takmiči u ABA ligi i Evroligi i da ode u Grčku. To su najnovije informacije o njemu, spominje se dolazak u Aris iz Soluna.

"Novo veliko pojačanje Arisa. Anđušić će potpuno neočekivano da postane novi košarkaš tima iz Soluna", poručio je grčki novinar Sotiris Vetakis koji radi za "SDNA".

Ακόμη μια σπουδαία προσθήκη για να ενίσχυση το ρόστερ του ολοκληρώνει ο#Arisbc. Ο Danilo Anđušić (34χρ, 1μ95) που αγωνιζόταν στην Dubai BC (και προηγουμένως σε Partizan, Monaco, Unics, Virtus, Bilbao κ.α) εκτός απροόπτου θα γίνει παίκτης της ομάδας της Θεσσαλονίκης.pic.twitter.com/xHlDfAzxEH — Sh⭕t Vetakis (@TheShot71)November 17, 2025

Anđušić je u tekućoj sezoni odigrao samo dva meča za Dubai. Najbolju partiju pružio je na utakmici protiv Borca u Čačku u okviru ABA lige kada je ubacio 15 poena za 22 minuta, dok je u Evroligi igrao u 3. kolu protiv Olimpijakosa i za četiri minuta dao je dva poena. Posle dolaska velikog broja igrača je sklonjen iz tima i jasno je da će teško da dobije šansu u budućnosti.