Majk Džejms je u meču domaćeg šampionata "izgubio živce" i nasrnuo na sudiju.

Bivši MVP i svakako jedan od najboljih košarkaša Evrolige nije mogao da suzdrži bijes, pa se u meču sa Le Manom umalo potukao sa sudijom. U utakmici domaćeg šampiona Monako je odnio pobjedu 93:84 u osmom kolu takmičenja, ali i pored najboljeg učinka na terenu, nešto drugo je obilježilo izdanje Majka Džejmsa.

U završnici meča Džejms je zaradio isključenje nakon što se sukobio sa sudijom. Saigrači su bili blizu da utiču na Džejmsa, ali nije bilo lako obuzdati bijesnog Amerikanca. Sve se dogodilo nešto više od tri minuta prije kraja meča, pri rezultatu 86:75 za Monako, Džejms je bio na šutu za dva poena, ali nije pogodio, a onda je i tražio faul.

Međutim, sudije su rešile da dosude tehničku Džejmsu, koji je brzo krenuo ka trojcu koji dijeli pravcu. U pomoć je prvi pritekao Begarin, a onda i Elije Okobo, ali su jedva obuzdali bijesnog igrača Monaka. Na kraju, bivši MVP je napustio teren i može se priznati da nismo imali priliku da ga često vidimo u ovakvom izdanju na terenu, a onda se i oglasio na društvenim mrežama.

"Nesportska! Šta bi bilo da sam se povrijedio?Sve to varanje, a svakako su izgubili", kratko je napisao.

Ovo je bila sedma pobjeda Monaka, a nakon duplog poraza u Beogradu, kad su slavili Partizan i Crvena zvezda u Evroligi, ovaj trijumf dobro je došao izabranicima Vasilisa Spanulisa. Naredni meč Monako igra 19. novembra protiv ASVEL-a u Vilerbanu.

U susretu u kojem je ovaj tim slavio najefikasniji je bio Džoni Berhanemeskel koji je za 22 minuta postigao 23 poena, Na drugoj strani dominirao je Majk Džejms sa 16 poena, isto toliko je imao i Elije Okobo, dok je Joanu Makunduu postigao 14. Nemanja Nedović na terenu je proveo svega pet minuta i ostao je bez poena.