Sjutra u 19h košarkaše Budućnost Voli čeka izazovna utakmica protiv Ulma.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Žakelj je istakao da smatra da je ova utakmica veoma važna za oba tima jer predstavlja šansu za nastavak dobrog ritma u Eurokupu.

,,Pobjeda bi nas dovela tamo gdje želimo da budemo. Vjerujem da i Ulm ima iste ambicije. Mi smo trenutno u situaciji gdje imamo nešto više problema sa povredama, ali ko god bude u sastavu moraće da ostavi srce na terenu kako bismo uspjeli da ostvarimo pobjedu pred našom publikom", istakao je Žakelj.

Dodao je i da se nadaju velikoj podršci navijača.

,,Ulm igra veoma dobru košarku, brzu, atletsku. Ukoliko ne budemo dovoljno čvrsti, agresivni i fokusirani, možemo imati problema, kao i većina timova koji su igrali protiv njih. Nadam se velikoj podršci naših navijača", zaključio je.

Nikolić je istakao da slijedi težak meč protiv veoma kvalitetne ekipe.

,,Očekuje nas težak meč protiv veoma kvalitetne ekipe koja igra s mnogo kontakta i izuzetno brzu košarku. Moramo da se prilagodimo tome i da pokušamo da nametnemo naš ritam. Dobra stvar je što smo nedavno igrali protiv Kemnica, tima koji ima određene sličnosti u stilu igre sa našim narednim protivnikom, pa možemo bolje da se pripremimo", kazao je.

Dodao je da će to biti utakmica sa mnogo kontakta i fizički zahtjevna.

,,Imamo dobre šanse da ostvarimo pobjedu pred našim navijačima i to nam je cilj. Biće to utakmica sa mnogo kontakta, fizički zahtjevna, i moraćemo da odgovorimo na pravi način, jer će oni krenuti agresivno od prvog minuta", zaključio je Nikolić.