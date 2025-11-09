Kinan Evans napokon je zaigrao za Olimpijakos

Izvor: MN Press

Kinan Evans se oporavio od povrede i napokon zaigrao za Olimpijakos. Tim iz Pireja je posle pobede nad Partizanom u Grčkoj imao obaveze u domaćem šampionatu, pa je ovaj tim pobijedio Kardits ubedljivih 102:82, a Amerikanac je imao sjajan doprinos pošto je posle duže pauze ubacio 15 poena i podijelio pet asistencija.

Evans se vratio na teren i to sjajnom statistikom, pošto je iz igre šutirao 83 posto. Njegova partija dodatno daje na značaju, ako znamo da nije igrao čak 533 dana ligaške mečeve, očekivanja su bila da će ga crveno-bijeli imati u svom timu početkom sezone, ali je njegov povratak bio odložen zbog povrede.

Sada kad je tu Olimpijakos gotovo u najjačem sastavu, može da napadne prvu ekipu na tabeli Evrolige i ujedno bivši klub jednog od najdominantnijih košarkaša u elitnom takmičenju. Evans je u sezoni 2023/24, dok je nosio dres Zelenih, beležio 17,3 poena po susretu, skoro tri skoka i skoro četiri asistencije, ali i 1,2 ukradene lopte po meču. Njegov indeks korisnosti iznosio je 18,3 po susretu.

Susret Žalgirisa i Olimpijakosa zakazan je za 12. novembar u Pireju, sa početkom u 20:15 sati. Tim iz Litvanije trenutno je prvi na tabeli Evrolige sa sedam pobjeda i dva poraza, dok crveno-beli imaju šest pobjeda i tri poraza, pa će ovo biti prilika da tim Jorgosa Barcokasa sa trona skine Žalgiris.

Kad je u pitanju sam susret Olimpijakosa i Karditse, Tajler Dorsi je bio najefikasniji sa 19 poena, a slijedili su ga Alek Piters sa 15, kao i Donta Hol i Evan Furnije sa isto toliko. Na drugoj strani, Brendon Džeferson je postigao 16, a Demian Džeferson 14 poena, uz po šest skokova i asistencija.



