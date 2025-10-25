Komesar NBA lige otvoreno je govorio o velikom skandalu koji je uzdrmao ligu.

Izvor: Reddit/r/NBA/Screenshot

Prvi čovjek NBA lige, Adam Silver, prokomentarisao je hapšenje košarkaša Majami Hita Terija Rozira.

Podsjetimo, kao bomba odjeknula je vijest da su košarkaš Majami Hita Teri Rozir i trener Portlanda Čonsi Bilaps uhapšeni u okviru istrage FBI o ilegalnom sportskom klađenju.

Izvor: Tanjug/AP Photo/Chris Carlson

Rozir je od januara pod istragom FBI zbog moguće umešanosti u ilegalnu šemu sportskog klađenja. Navodno, sve se dogodilo tokom 2023. godine, dok je Rozir još igrao za Šarlot Hornetse.

Kladionice su pred utakmicu Šarlota u finišu sezone primijetile velike uplate na Rozira – stotine hiljada dolara stizale su na poene ovog košarkaša i odmah su obavijestile NBA.

U razgovoru za “Prime Video”, Silver je otkrio da je liga ranije sprovela sopstvenu istragu i da je bio šokiran najnovijim dešavanjima.

Cassidy Hubbarth interviewed NBA Commissioner Adam Silver during Celtics-Knicks on Prime.pic.twitter.com/KB42EssfpU — NBA on Prime (@NBAonPrime)October 25, 2025

"Bio sam duboko uznemiren. Za ligu i naše navijače nema ničeg važnijeg od integriteta takmičenja. Osjetio sam težinu u stomaku, bilo je veoma potresno", rekao je Silver.

Silver ističe da je liga tada sprovela istragu i da je košarkaš, usljed nedostatka dokaza, oslobođen sumnje. Međutim, FBI nije odustao.

"Bili smo potpuno transparentni. Iako je bilo neobičnih uplata, nismo pronašli ništa konkretno", naveo je Silver.

"Teri je u potpunosti sarađivao, dao je svoj telefon, razgovarao sa ljudima iz lige. Na kraju smo zaključili da nema dovoljno dokaza, uprkos tim neuobičajenim okolnostima".

Silver je naglasio da su federalne vlasti imale daleko veće ovlašćenje, uključujući upotrebu sudskih naloga i drugih instrumenata koji nisu dostupni ligi, što je na kraju dovelo do optužnice protiv Rozira dve i po godine kasnije.

"Treba naglasiti da je riječ o optužnici, ne o presudi. Teri još uvijek nije osuđen ni za šta. Naravno, situacija ne izgleda dobro, ali on je sada na administrativnom odsustvu", rekao je Silver.

Istraga FBI obuhvatila je više od 30 osoba, među kojima su trener Portlanda Čonsi Bilaps i Rozir. Obojica su privremeno suspendovani dok traje postupak.