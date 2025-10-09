Tomas Ertel tužio je Barselonu zbog neuspjelog transfera u Barselonu.

Izvor: MN Press

Francuski bek Tomas Ertel tužio je bivši klub Barselonu, zbog stopiranog transfera početkom 2025. Uspio je ovaj igrač da pronađe drugi klub, polusezonu je proveo u La Korunji, a ovog ljeta potpisao je za ASVEL i tako ostao u Evroligi.

Ekipa Barselone u sezoni za nama imala je veliki broj problema, tim je iz meča u meč izgledao sve lošije, navijači su bili ljuti, a igrači nezainteresovani da pruže bolje partije. I povrede nisu zaobišle ekipu Đoana Penjeroje, a sada se pojavila vijest i da je francuski bek riješio da naplati svoje muke tokom prošle polusezone zbog ovog kluba.

Ertel je tužio Barsu za 1.600.000 eura, kako saznaje Mundo Deportivo. Francuz tvrdi da mu je propali transfer u tim iz Katalonije upropastio unosnu ponudu drugog kluba. Prema tvrdnjama, mogao je da obuče dres ASVEL-a, ali je odbio tim iz Liona zbog već dogovorenog transfera u Barsu. Međutim, ono što ne ide u korist Ertela je činjenica da klub i Francuz nisu ništa potpisali, pa onda Klub iz Katalonije nema odgovornost prema bivšem igraču. Epilog situacije očekuje se u narednim mjesecima, kada će sport biti riješen na sudu.

Zašto je propao transfer Ertela u Barselonu?

Navijači su bili glavni krivci zbog toga što Ertel nije postao novi igrač Barselone, pored svih problema koje je klub imao u sezoni 2024/25, navijači nisu željeli da u klub stigne i igrač kojeg smatraju za "izdajnika". Naime, Ertel je nosio dres Barselone od 2017. do 2021, a onda je klub želio da ga pošalje u Fenerbahče, zbog neslaganja sa tadašnjim trenerom Šarunasom Jasikevičijusom.

Ertel je imao spreman odgovor na plan Barselone, pa je riješio da pregovara sa Real Madridom. Uslijedila je i reakcija kluba, pošto je sportski direktor Načo Rodrigez riješio da Ertela ostavi na terminalu aerodroma u Istanbulu, dok su se Jasikevičijus i ekipa vratili kućama.

Čini se da je klub riješio da pređe preko prethodnih problema i ponovo angažuje Ertela, ekipa iz Katalonije početkom januara bila je u velikim problemima, s obzirom na to da je Nikolas Laprovitola doživio povredu, a klub nije mogao da računa i na Raula Neta, koji je napustio ekipu, a onda je i Huan Nunjez bio van stroja zbog povrede. Pa i svi problemi ovog tima nisu bili dovoljni navijačima Barse da oproste Francuzu ono što je prije nekoliko godina učinio, njihova agresivna reakcija stopirala čitav transfer.