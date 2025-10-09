Legendarni jugoslovenski košarkaš Boban Janković ostao je invalid pošto je na jednoj utakmici u Grčkoj glavom udario u konstrukciju koša bijesan zbog jedne odluke sudija

Izvor: Printscreen/YouTube/Sportska secanja

Život piše romane koji nekada imaju srećan, nekad tužan kraj. Onaj lošiji imao je Slobodan Boban Janković. Čuveni jugoslovenski košarkaš i nekadašnji igrač Crvene zvezde. Čovjek kome je jedna sekunda, jedna loša odluka, promijenila život zauvijek. Ostao je invalid usred utakmice. Njegov udarac i pad na tom meču pamti se i dan-danas...

Sve to dogodilo se 29. aprila 1993. godine u plej-of utakmici Bobanovog Panionisa i Panatinaikosa. Ostalo je osam minuta do kraja meča, Panionios je vodio (56:50) i imao napad. Lopta je došla do Jankovića koji je bio u reketu, krenuo je ka košu i sudija je tada pokazao da je napravio faul u napadu tom prilikom. On se žestoko iznervirao zbog te odluke sudija i otišao je do konstrukcije koša i u bijesu glavom udario u nju... Potez koji u većini slučajeva vjerovatno ne bi bio problematičan toliko, ali tog dana je mogao da bude koban za njega. Na neki način je i bio.

Boban Janković teška povreda Izvor: YouTube/ClosetotheStars

Boban je svom snagom udario glavom u konstrukciju koša, vrisnuo i pao. Cijela hala je zanijemila, veliki broj policijskih snaga je bio okolo zbog bezbijednosti. U tom momentu se niko nije pomijerao. Boban se samo srušio. Ljekari su brzo ušli na teren, podigli su ga na nosila, krv je lila niz njegovu glavu. Ljekarima je odmah rekao da ne osjeća noge, a posle hitnih pregleda ustanovljeno je da je zadobio tešku povredu kičmene moždine. Ostao je paralizovan do kraja života...

Ljekari, operacije, sve su pokušali

Odmah posle tog meča Janković je prebačen u bolnicu u Atini, tamo ljekari nisu smjeli da ga operišu, pa je tadašnji vlasnik Panatinaikosa Pavlos Janakouplos povukao sve veze koje je imao i doveo najpoznatijeg grčkog neurohirurga doktora Papadakisa. Operacija je trajala više od tri sata, jedan dio mozga nije funkcionisao, Bobana su priključili na aparate.

Ispred bolnice se okupilo nekoliko hiljada navijača Panioniosa, svi su čekali i molili se za njegovo zdravlje, ali nažalost doktori ništa nisu mogli da urade. Povreda je bila previše ozbiljna i noge nisu radile, tada mu je saopšteno da će ostati paralizovan zauvijek.

Humanitarni meč Jugoslavije, liječenje i nova operacija

Reprezentativci Jugoslavije došli su u Atinu da bi odigrali humanitarni meč sa reprezentacijom Grčke za Bobana. Zemlja je tada bila pod sankcijama zbog rata i svega, ali je legendarni Bora Stanković tada pomogao mnogo. Bio je generalni sekretar FIBA i dao je saglasnost za odigravanje tog meča, iako je Jugoslaviji bio zabranjen bilo kakav vid sportskog takmičenja.

Na toj utakmici prikupljeno je 100.000 dolara. Boban je posle toga otišao u London, proveo je tamo četiri mjeseca na liječenju. Operisan je posle toga i u Beogradu na VMA, ali ništa od toga nije pomoglo. Ostatak života proveo je u kolicima.

Ostavio trag u Zvezdi, preminuo u Grčkoj

Boban Janković rođen je 15. decembra 1963. godine u Lučanima, preminuo je 28. juna 2006. godine na grčkom ostrvu Rodos. Sahranjen je u Atini.

Janković je igrao na poziciji krila, počeo je u Crvenoj zvezdi za koju je debitovao sa 16 i po godina. Odigrao je 326 zvaničnih mečeva za 10 godina u redovima crveno-bijelih i dao 3.481 poen. Odatle je otišao u Vojvodinu i tamo je proveo samo jednu sezonu, pa se vratio u Zvezdu i onda je 1992. godine otišao u inostranstvo kao najbolji strijelac prvenstva Jugoslavije. Upravo je otišao u Panionios. Sve to naglo je prekinuto tim udarcem u konstrukciju koša, a grčki klub je povukao dres sa brojem 8 iz upotrebe u njegovu čast. Sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio je zlatnu medalju na šampionatu Balkana 1985. godine.