Ona je u razgovoru s grupom crnogorskih novinara rekla da je "ova zemlja poput rijeke koja teče u određenom smjeru i napreduje".

Izvor: Vlada CG

Crna Gora je posljednjih godina ostvarila značajan napredak ka jačoj demokratiji i otpornijim institucijama, uz posebno pozitivan doprinos NATO-u i kontinuiranu posvećenost procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU), koji uživa široku podršku građana - ocijenila je odlazeća ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Podgorici, Džudi Rajzing Rajnke, pišu Vijesti.

Ona je u razgovoru s grupom crnogorskih novinara rekla da je "ova zemlja poput rijeke koja teče u određenom smjeru i napreduje".

"Rijeke mogu krivudati, i možda se u tom trenutku čini kao da se tok promijenio. Ali, ova zemlja se kreće ka jačoj demokratiji s boljim, otpornijim institucijama u evropskom okviru. Sedam godina pratim ankete i vjerujem da ova zemlja sad zapravo brže ide ka evropskoj budućnosti", kazala je Rajzing Rajnke odgovarajući na pitanje kako vidi Crnu Goru danas u poređenju s periodom od prije sedam godina, kad je došla u Podgoricu kao ambasadorka.

Ona je navela da je bilo "poremećaja" tokom prethodnih sedam godina, koje su komentarisali (kao Ambasada), ali da su uglavnom pokušali da na svoj način rade, kroz programe američke pomoći, kako bi pomogli Crnoj Gori da odgovori na svaki problem ili svaku krizu.

"Kad sam stigla, to je bila 2018. godina, pristupanje (EU) je već bilo u punom jeku, ali sporim i mlakim tempom. U posljednjih nekoliko godina, kako je postalo jasno da je nacionalni konsenzus bio pridružiti se EU, čak i uz političke debate, Vlada se vrlo brzo kreće kako bi završila reforme, procedure, sve tehničke stvari", rekla je Rajzing Rajnke, javljaju Vijesti.

"Razlike se ponekad instrumentalizuju"

Sad je, kako je dodala, na parlamentu da na kraju usvoji pravila i zakone, a onda na državama članicama EU da potvrde ulazak Crne Gore.

"Ali vidim ubrzanje i jasan smjer za završetak procesa pridruživanja EU. Potpuno sam uvjerena da ova Vlada može sprovesti reforme i tehničke detalje 2026. godine", kazala je ambasadorka, dodajući da će to ipak biti teško.

Vlada planira da do kraja ove godine zatvori preostala pregovaračka poglavlja u pregovorima s EU (ukupno 21), kako bi Crna Gora postala članica Unije 2028.

Govoreći o odnosima Podgorice sa SAD, Rajzing Rajnke je rekla da Crna Gora generalno igra pozitivnu ulogu, ističući kao ključnu snagu države multikulturalnost i sposobnost ljudi različitih vjera i etničkih pripadnosti da funkcionišu zajedno. Ocijenila je da se razlike ponekad politički instrumentalizuju, ali da na ličnom nivou nijesu problem i da je raznolikost "snaga Crne Gore" koju može donijeti i u Evropsku uniju, prenose Vijesti.

Rajzing Rajnke, koja mandat završava u petak, vidi i napredak u borbi protiv korupcije u Crnoj Gori. Dodaje da je ponosna što su američki programi pomogli tužiocima i sudijama da poboljšaju svoje vještine.

"Vremenom smo pomogli da se poboljšaju sudnice, uključujući i medijsko praćenje glavnih suđenja. Mnogo smo učinili da pomognemo Crnoj Gori da riješi vlastite probleme", istakla je.

Kako je kazala, znaju da je Crnoj Gori duboko stalo do rješavanja problema korupcije i da se razbiju transnacionalne organizovane kriminalne grupe, posebno one koje djeluju iz Crne Gore. Na pitanje postoje li pojedinci u Crnoj Gori koji mogu biti sankcionisani zbog korupcije, prema novom Zakonu o demokratiji i prosperitetu Zapadnog Balkana, te ako postoje - ko su oni, Rajzing Rajnke je odgovorila da ne zna ko bi oni bili, navodeći da je to zapravo vrlo tehnički proces.

Kazala je da je taj propis usvojen kao dio Zakona o nacionalnoj odbrani i da će im dati još neke alate za borbu protiv korupcije, ali da još nemaju nikakve informacije o implementaciji, kao ni o tome šta bi to moglo značiti za stvarne programe na terenu.

Tzv. zakonom o Zapadnom Balkanu, usvojenim u decembru, predviđeno je da predsjednik SAD uvede sankcije, najkasnije 90 dana od stupanja na snagu tog propisa, svakom strancu za kog se utvrdi da je uključen ili da je pokušao da se uključi u korupciju povezanu sa Zapadnim Balkanom.

Tvrdi da nije iznenađena opozivom

Rajzing Rajnke je kazala da nije iznenađena odlukom predsjednika SAD Donalda Trampa da je opozove krajem prošle godine, skupa s još 30-ak ambasadora.

"Nakon sedam godina, vrijeme je da krenem dalje u svojoj karijeri. Onog dana kad sam razgovarala s visokim zvaničnicima u Vašingtonu, postigli smo dogovor da ću završiti svoj mandat 16. januara i otići, a Dini Holder će preuzeti privremenu ulogu otpravnice poslova do povratka Nikol Atala, dok administracija ne imenuje novog ambasadora", navela je.

Ona je rekla da nema informaciju ko će biti novi ambasador u Podgorici.

"Ali koliko znam, proces nominacije ambasadora počinje u narednih nekoliko mjeseci ili možda sad", dodala je.

Na pitanje smatra li da administracija SAD vjeruje da nije dovoljno zastupala Trampovu politiku, kao što je sugerisano u objašnjenju za povlačenje ambasadora iz 28 zemalja, posebno s obzirom na to da je imenovana tokom Trampovog prvog mandata, odgovorila je da to nije slučaj.

"Zapravo, vjerujem da sam imala puno povjerenje administracije tokom cijelog svog mandata - kako sad tako i u prethodnim administracijama. Ja sam karijerni diplomata. Služila sam 43 godine vladi SAD. Služila sam mnogim različitim administracijama. I radim za američki narod", poručila je.

Odgovarajući na pitanje kakvo je njeno mišljenje o Trampovoj politici, kazala je da je cilj predsjednika SAD da tu državu učini sigurnijom, jačom i prosperitetnijom.

Navela je da Tramp govori stvari na mnogo direktniji način nego što to često čine drugi političari, i da ljudi možda ne razumiju da on prenosi volju američkog naroda koji ga je izabrao.

"I američki narod zaista želi Ameriku na prvom mjestu. Oduvijek sam radila za Ameriku i uvijek predstavljam Ameriku", podvukla je.

Komentarišući to što su Sjedinjene Države najavile povlačenje iz nekoliko agencija UN-a, kao i iz tijela poput Venecijanske komisije, Rajzing Rajnke je kazala da je "posebna pažnja bila posvećena onim organizacijama koje su bile suprotne interesima SAD-a ili nisu promovisale interese SAD-a".

"Crna Gora ostala saveznik"

Govereći o bilateralnim odnosima SAD i Crne Gore prije i nakon izbora 2020. godine i smjene trodecenijske vlasti Demokratske partije socijalista (DPS), rekla je da nije primijetila nikakvu promjenu u njihovom pristupu Crnoj Gori i da je za njih "Crna Gora ostala saveznik s kojim su nastavili da rade na jačanju kapaciteta".

Rajzing Rajnke je kazala da su Sjedinjene Države podržale napore Crne Gore za pristupanje EU i nakon avgusta 2020, da i dalje podržavaju i da su vidjeli "da se to ubrzava".

Ambasadorka navodi da je SAD i prije i poslije izbora 2020. dosljedno podržavao jačanje vladavine prava, posebno pravosuđa, tužilaštva i organa za sprovođenje zakona, jer želi stabilnog partnera i temelje prosperiteta u Crnoj Gori. Navodi da nije bilo suštinskih promjena u pristupu, iako su se prioriteti djelimično pomjerali, cilju da Crna Gora i region Zapadnog Balkana bolje sarađuju i napreduju, javljaju Vijesti.

Rekla je da su u Ambasadi SAD u Podgorici imali neformalni program praćenja izbora u avgustu 2020. godine, gdje su timovi od obično tri člana otišli na nekih 50 biračkih mjesta. Kaže da je kao posmatrač bila u Bijelom Polju i Kolašinu, gdje je mirno pratila glasanje uz zvaničnu akreditaciju. Navodi da su biračka mjesta bila uglavnom dobro organizovana, da nijesu uočili prevare, a eventualne sitne greške su prijavljene i riješene. Zaključuje da je proces protekao mirno, uz solidnu izlaznost, te da su nakon objave zvaničnih nalaza ODIHR-a izbori priznati kao legitimni, s legitimnim rezultatima.

"I sjećam se da smo slavili što smo gledali demokratiju na djelu... Ne sjećam se nijednog trenutka da sam sumnjala da je to bilo istinsko demokratsko iskustvo. I za mene je bilo lično ispunjavajuće iskustvo gledati te izbore i vidjeti ljude kako rado glasaju", navela je Rajnke.

"Maduro - nelegitimni vođa"

Na pitanje kako gleda na procjene brojnih stručnjaka za međunarodno pravo koji tvrde da je djelovanje SAD u Venecueli predstavljalo opasan slučaj bez presedana i da mu je nedostajala jasna pravna osnova, odgovorila je da je predsjednik Venecuele Nikolas Maduro bio nelegitiman vođa i da ga Sjedinjene Države nisu priznale.

"Ali mislim da je još važnije to što nismo sami u ovome", rekla je, dodajući da ga ni EU nije priznavala.

Istakla je da je druga važna stvar to što je Maduro "optuženi trgovac drogom u Sjedinjenim Državama". Podsjetila je na izjavu državnog sekretara SAD Marka Rubija - da je "cilj vidjeti promjene u Venecueli koje su prije svega korisne za Sjedinjene Države, ali i narod Venecuele koji je pretrpio ogromne patnje".

Govoreći o budućnosti NATO saveza u svjetlu rata u Ukrajini, rekla je da su nedavni samiti ponovo potvrdili posvećenost svih članica da Alijansu učine još jačom.

"Ne vidim nijednu članicu koja oklijeva da ojača NATO kao instituciju. Šta će se sljedeće dogoditi - ne mogu nagađati. Ne znam hoće li biti promjena na horizontu. Ono što znam je da sve članice sada žele jači NATO", rekla je Rajnke.

Na pitanje da li bi potencijalna intervencija SAD na Grenlandu mogla dovesti u pitanje budućnost NATO-a, odgovorila je da su njihovi protivnici bili vrlo aktivni na Arktiku.

"Ovdje mislim na Rusiju, a mislim i na Kinu. To je briga za Sjedinjene Države. Mogu vam reći na osnovu smjernica, ali znam i da je ovo istina. Ali to je ujedno i briga za Kraljevinu Dansku. To je briga za Evropsku uniju i naše saveznike u NATO-u", tvrdi ona.

Prisustvo Rusije i Kine u toj arktičkoj regiji, kako je dodala, utiče na njenu sigurnost i stabilnost, a za Sjedinjene Države to je, podvlači, pitanje nacionalne odbrane.

"Naša odbrana je pogođena tamo gdje naši protivnici imaju potpunu slobodu djelovanja", rekla je, podsjećajući na nedavnu izjavu predstavnika Bijele kuće da Sjedinjene Države žele da preuzmu Grenland "jer ako to oni ne učine, preuzeće ga Kina ili Rusija, što nije dobro ni za Sjedinjene Države, ni za Evropu, pa ni za Grenland".

Rajzing Rajnke je navela da u vezi s Grenlandom vode razgovore o komercijalnim ili poslovnim interesima. Rekla je da je prošle godine 47.000 američkih turista posjetilo Grenland, koji ima 57.000 stanovnika.

"Kina i Rusija su tu, budite oprezni"

Govoreći o uticaju Rusije i Kine u Crnoj Gori i na Zapadnom Balkanu, kazala je da su "oni tu" i da su aktivni.

"Pozivam vas na oprez i pobrinite se da vaši partneri, ko god oni bili, priznaju vaša suverena prava. I da sarađujete s partnerima koji poštuju vas i vaše interese. Da osigurate da odnosi koje izgradite budu u skladu s interesima Crne Gore", poručila je.

Ona je rekla da NATO savez garantuje da partneri, uključujući Sjedinjene Američke Države, vode računa o interesima Crne Gore.

"Ne znam da li Rusija ili Kina brinu o najboljim interesima Crne Gore. To je na Crnoj Gori da odluči", kazala je Rajzing Rajnke.

Crna Gora manje privlačna za sjedišta korporacija

Odgovarajući na pitanje šta američke kompanije vide kao glavne prednosti Crne Gore, a šta kao prepreke, Rajzing Rajnke je rekla da je Crna Gora, kao malo tržište, manje privlačna za velika sjedišta korporacija, ali da ima snažne adute - prirodnu ljepotu, solidnu i kreativnu radnu snagu.

Kao ključnu prepreku navodi potrebu za stabilnijim i predvidljivijim poslovnim ambijentom, jer će, objašnjava, američke kompanije više ulagati tek kada budu uvjerene u profitabilnost i sigurnost ulaganja.

"Zaista mislim da Crna Gora ima potencijal da bude izuzetna lokacija. Vaši energetski resursi su prilično zavidni... Postoji zemljište dostupno za razvoj", navela je.

Crnogorci najgostoljubiviji i najsrdačniji ljudi

Rajzing Rajnke je ocijenila da su Crnogorci najgostoljubiviji i najsrdačniji ljudi među kojima je živjela.

"To je ono o čemu ću pričati Amerikancima", poručila je, pišu Vijesti.

Istakla je i da su mladi ljudi prednost Crne Gore, jer "žele da žive u svojoj zemlji".

"I koliko je to nevjerovatno, vaša omladina zaista voli vašu zemlju", rekla je Rajzing