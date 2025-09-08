Selektor Svetislav Pešić ostaje na mjestu selektora košarkaške reprezentacije Srbije.

Košarkaška javnost u Srbiji čeka na velike promjene nakon debakla nacionalnog tima na Eurobasketu 2025 i ispadanja od Finske već u osmini finala, a prva bi mogla da se desi na mjestu selektora. Iako se u ponedeljak popodne pojavila informacija da je Košarkaški savez Srbije smenio Svetislava Pešića, to nije tačno.

Informaciju je prenio prvi Tanjug, ali je ubrzo stigao i demant od strane upravo Košarkaškog saveza Srbije. Kako tvrde iz najvažnijeg tijela u Srbiji kada je košarka u pitanju - nikakva odluka nije donijeta. To znači da će iskusni Pešić ostati na mjestu selektora, ali neće još mnogo vremena provesti na toj funkciji.

Košarkaški savez Srbije i Svetislav Pešić imaju dogovorenu saradnju samo do kraja Eurobasketa 2025, odnosno do kraja septembra. Za sada djeluje nemoguće da se dogovori produžetak ugovora, što znači da će Pešić za dvadesetak dana završiti svoju selektorsku misiju na klupi srpskog nacionalnog tima.

Ne čudi što je košarkaški savez Srbije već krenuo u potragu za novim selektorom. Kao prvi kandidat navodi se Dušan Alimpijević, šef struke u turskom Bešiktašu. Nekadašnji trener Crvene zvezde dobiće i saslušati ponudu za preuzimanje nacionalnog tima, a od njegove odluke zavisi da li će KSS pregovarati sa još nekim stručnjacima.

Šta KSS navodi u saopštenju?

"Košarkaški savez Srbije obavještava javnost da su informacije koje su se pojavile u pojedinim medijima, a koje se odnose na razrešenje Svetislava Pešića sa mjesta selektora muške seniorske reprezentacije Srbije – netačne.

Svetislav Pešić ima ugovor sa KSS do 30. septembra 2025. godine. Rukovodstvo Košarkaškog saveza Srbije razgovaraće narednih dana sa selektorom, analizirati rezultat sa Evropskog prvenstva i donijeti odluku koja je u interesu srpske košarke i našeg nacionalnog tima.

KSS stoji iza selektora Pešića koji je donio poslednje dvije zlatne medalje naše repezentacije, predvodio Srbiju do odličja na prethodna dva takmičenja i vratio kult reprezentacije i vjeru navijača.

Košarkaški savez Srbije apeluje na sve medije da informacije u vezi sa radom Saveza i reprezentacije prije objavljivanja provjere kod zvaničnih izvora, kako bi se izbjegle dezinformacije koje mogu da nanesu štetu srpskoj košarci.

KSS će i ubuduće blagovremeno i transparentno obavještavati javnost o svim relevantnim odlukama i aktivnostima", navodi se u objavi na zvaničnom sajtu saveza.