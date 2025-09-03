Adis Bećiragić je bio nezadovoljan skokom u napadu Bosne i Hercegoine pa je opet pominjao "svog rahmetli baba." Pamtiće se ovaj tajmaut dugo.

Bosna i Hercegovina je napravila jedno od najvećih iznenađenja na Eurobasketu kada je sa 80:77 savladala Grčku u četvrtom kolu grupne faze, a selektor Adis Bećiragić je tokom ovog meča nekoliko puta morao da interveniše i uspio je da spreči poraz svog tima i preokret Grčke.

To mu nije uspjelo na meču sa Italijom kada se Bosna i Hercegovina držala do sredine treće četvrtine, a na kraju je izgubila 96:79. Na tom meču največi problem tima bio je defanzivni skok, što je selektor vrlo slikovito opisao na jednom tajmautu u trećoj četvrtini.

"Imamo problem sa skokom u napadu. imamo šest poena iz skoka u napadu: Kad oni šutnu loptu svi čekaju da moj rahmetli babo skoči. Ne može tako. Morate ići na skok. Vas trojica ste bili maloprije, tri bela igrača i lopta vam je prošla. Nije samo dovoljno da se zagradi, treba ići prema lopti. Je l' lopta vas preskače. Znači izgubili smo kontrolu skoka. Sve je idealno, osim skoka." Poslušajte i pogledajte kako je to izgledalo:

The most Bosnian thing ever by Basketball Head Coach Adis Beciragic against Italy the other day at a timeout: “You guys are ball watching on rebounds, who are you guys waiting for to jump and get it, my DAD that passed away!?”@BiHBasketballpic.twitter.com/FYjMB9QlZf — Bosnian Football (@BosniaNTBall)September 2, 2025

