Ajzeja Hartenštajn priznao je da mu je najteže u karijeri bilo kada je morao da mijenja Nikolu Jokića i to na samo deset minuta po utakmici.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Ajzeja Hartenštajn osvojio je ove godine šampionski prsten NBA lige sa Oklahomom, a u podkastu kod Pola Džordža ispričao je da ni finale konferencije protiv Minesote - ni finale sa Indijanom - nije bilo teško kao serija sa Denverom. U toj seriji i jedna i druga ekipa imale su prednost, odluka je pala u "majstorici" pred navijačima Oklahome, a Hartenštajn je otkrio da je samo tada mislio da postoji šansa da ih neko pobijedi.

"Bila je teška serija sa Indijanom, ali imali smo samopouzdanja tada, jedino smo se plašili Denvera. Denver je bila jedina serija gdje smo bili praktično na konopcima... Jokić je tu, oni su već igrali ranije takve utakmice, znali smo i da uradimo sve - oni imaju šansu. U ostalim serijama nismo tako mislili", rekao je Ajzeja Hartenštajn koji je i igrao sa Jokićem.

Hartenštajn je u Denveru bio u sezoni 2020/21, baš kada je počeo uspjeh franšize iz Kolorada, ali se nije naigrao i sada priča da ga je taj period karijere znatno očvrsnuo. Prosto, nikada nije imao teži posao u karijeri - pokriti Nikolu Jokića kad izađe.

"Samo sam se u Denveru preispitivao", počeo je Ajzeja Hartenštajn koji kaže da tada nije vjerovao u sebe i razmišljao je da li je NBA kalibar: "Za većinu igrača koji su zamjene za Nikolu Jokića, to je najteži posao na svijetu. Igraš 10 minuta i šta god da uradiš, ne možeš to što inače radi Jokić. To je za mene bio najteži posao. Radio sam dosta poslije na psihološkom aspektu kod sebe. Poslije toga sam bio u Klipersima dosta bolji. Teško mi je bilo u Denveru".

Šta je Hartenštajn naučio od Jokića?

Hartenštajn je inače bio samo pola sezone u Denveru i ukupno je odigrao 30 utakmica pre selidbe u Klivlend, LA Kliperse, pa Nikse, sve do prethodne sezone kada je došao u Oklahomu i konačno postao bitan igrač u rotaciji sa 11,2 poena i 10,7 skokova po meču. To je daleko bolje od učinka koji je imao u Nagetsima kada je bio na svega 3,5 poena i 2,8 skokova.

Ali, nije ni taj period toliko loš po njega kada se uzme u obzir da je učio od Jokića: "Šta sam naučio od Nikole Jokića? Njegova dodavanja su čudo. Uvijek sam mogao da asistiram, ali ti neki detalji, da gledam krajičkom oka, da ako me ne gleda čuvar da mogu da bacim loptu. To me je odvelo na drugi nivo da drugačije gledam utakmicu. On je toliko pametan, nevjerovatan IQ. Ja sam imao osjećaj da je trener Denvera. Govorio je ljudima gdje da idu, šta da rade...", naglasio je Hartenštajn.

Ko će sada biti novi Hartenštajn?

"Najteži posao", kako to kaže Ajzeja Hartenštajn, naredne sezone u Denveru dobiće Jonas Valančijunas. U pitanju je košarkaš daleko većeg kalibra od Hartenštajna koji je do sada nastupao za brojne klubove u NBA ligi, a najdublji trag ostavio je u Torontu. Od odlaska iz Kanade promijenio je veliki broj klubova i nastupao je za Memfis, Nju Orleans, Vašington i Sakramento, pa je baš zbog toga želio da se vrati u Evropu.

Pregovarao je sa Panatinaikosom i nadao se da će zaigrati za "zelene", međutim zbog trejda koji su napravili Nagetsi i Kingsi morao je ipak da "prihvati" da bude Jokićeva rezerva.

S obzirom na to da se radi o ozbiljnom centru, s odličnim pregledom igre, od njega se baš mnogo očekuje.