Regionalne kvalifikacije će biti organizovane širom svijeta – od Pekinga do Los Anđelesa, od Manile do Londona.

Izvor: Nike

Brend Jordan ponovo pokreće turnir „The One“ – prestižno globalno takmičenje koje poziva novu generaciju vrhunskih košarkaša da pokažu svoj talenat u igri jedan na jedan i izbore se za titulu najboljeg na svijetu.

Drugo izdanje ovog turnira počelo je 24. maja, kvalifikacijama u Londonu, gdje su se djevojčice i dječaci takmičili u okviru Hoopsfix All Star Classic vikenda. Regionalne kvalifikacije će biti organizovane širom svijeta – od Pekinga do Los Anđelesa, od Manile do Londona. Finalni turnir iz Njujorka biće prenošen uživo u avgustu, a publika će imati priliku da isprati spektakularne duele najtalentovanijih mladih sportista.

Pobjednici u muškoj i ženskoj konkurenciji, uzrasta od 15 do 18 godina, dobiće titulu „The One“ i pridružiće se Jordan timu kao zvanični ambasadori brenda.

„Turnir ,The One’ pruža mladim sportistima iz svih krajeva svijeta priliku da pokažu svoje vještine i takmiče se na najvišem nivou“. Ovaj događaj oživljava takmičarski duh i težnju Jordan brenda ka savršenstvu, i s nestrpljenjem očekujemo sjajne nastupe najtalentovanijih košarkaša,“ izjavila je Sara Mensa, predsjednica brenda Jordan.

Nakon kvalifikacija u više od 15 gradova širom svijeta – uključujući Beograd, Čikago, Hongkong, Ljubljanu, Pariz i Tokio - 20 najboljih takmičara otputovaće u avgustu u Njujork, gdje će ući u borbu protiv najjače konkurencije. Oni koji prođu početne runde u Njujorku prelaze u nokaut fazu, iz koje će izaći konačni pobjednici – najbolji momak i djevojka u igri jedan na jedan.

Nakon finala, brend Jordan organizuje i 1x1 duel DJ-eva, sa izvođačima iz cijelog svijeta, čime će se zaokružiti proslava prave košarkaške kulture u gradu gdje je sve počelo.

Format turnira „The One“ oslanja se na početke Jumpman legende, inspirisan legendarnim duelima Majkla Džordana i njegovog brata Lerija u dvorištu. Kroz upornu želju za pobjedom, čak i kada je gubio, Džordan je stvorio nasljeđe koje je zauvijek promijenilo svijet košarke.

Baš kao što su koreni Jordan brenda zasnovani na nepokolebljivom samopouzdanju, i turnir „The One“ je osmišljen da otkrije sledećeg velikog igrača koji će inspirisati novu generaciju da zakorači na scenu.

Prošle godine, Jordan brend je zauzeo Pariz sa prvim izdanjem turnira, koji je dao mladim igračima priliku da se bore za dostojanstvo u jedinstvenom takmičenju. Finala 2024. održana su u District 23, prostoru koji je pretvoren u globalni sportski i kulturni centar.

Tatjana Grifin iz Los Anđelesa i Stiv Ba iz Pariza ponijeli su titulu „The One“, oduševivši sve svojim nastupima i postavivši standard za takmičare ove godine.

„Put do titule ‘The One’ bilo je nevjerovatno iskustvo. Jedino što nadmašuje samo osvajanje turnira jesu prilike koje su mi se otvorile nakon toga.. Predstavljati Jumpman ikonu znači biti dio vrhunskog nasleđa,“ rekla je Grifin.