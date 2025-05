Vasilije Micić odbio je Hapoel Tel Aviv i razmatra nove ponude, navodno i one od Zvezde i Partizana?

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Srpski plejmejker Vasilije Micić (31) neće pojačati Hapoel Tel Aviv zbog sukoba Izraela i Gaze. Odbio je ugovor od pet miliona eura i iz dana u dan dovodi se u vezu sa drugim velikanom. Prošle nedelje je to bio Olimpijakos, u utorak je objavljeno da bi mogao u Real Madrid, a španski portal "Encestado" piše da je i Crvena zvezda i dalje opcija, kao i da se u trku uključuje i Partizan?

"Micić je opet na tržištu. Olimpijakosova ponuda je otkrivena tokom Fajnal-fora, sada postoji priča o Real Madridu, kome je ponuđen, a pominju se i Fenerbahče, Crvena zvezda i Partizan", objavio je "Encestado"

Španski portal ipak stavlja u prvi plan Fenerbahče i Real Madrid, što je i očekivano s obzirom na njihovu finansijsku moć i na navodni Micićev zahtjev da ima platu od pet miliona eura.

I dalje je NBA igrač, zna i koji je "Dan D"

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Do daljeg, Micić je član Finiks Sansa i biće to najkasnije do 29. juna juna, kada ističe rok za odluku njegovog tima o produžetku saradnje. Ako NBA franšiza iz Arizone odluči da ga zadrži ima pravo na to prema ugovoru, a ako kaže "Ne", ugovor će biti raskinut.

Micić je u NBA ligi od ljeta 2023, ali u dresu Oklahome, Šarlota i Finiksa nije ostavio ni izbliza dubok trag kao u Evropi, koju je napustio kao najbolji plejmejker kontinenta, dvostruki osvajač Evrolige, MVP Evrolige i Fajnal-fora...