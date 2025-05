Vasilis Spanulis nije dobio čestitku od Željka Obradovića za ulazak u finale Evrolige.

U finalu Evrolige sastaće se Monako i Fenerbahče, a na ovom meču će na klupama biti dva učenika Željka Obradovića. Timove će voditi Vasilis Spanulis i Šarunas Jasikevičijus koji su godinama bili saigrači u Panatinaikosu pod vođstvom najtrofejnijeg evropskog trenera.

Novinare je pred ovaj finalni meč u Abu Dabiju zanimalo da li se nekadašnji trener ove dvojice asova čuo sa njima pred finalni meč koji je na programu u nedelju od 19 časova. Odgovori nisu bili isti i to vjerovatno nikoga nije začudilo.

Novinar: Da li ste dobili neke poruke od legendarnog trenera Željka Obradovića?

Da li ste dobili neke poruke od legendarnog trenera Željka Obradovića? Šarunas Jasikevičijus : Pričao sam sa njim posle meča. Razmijenio sam nekoliko mečeva. Standardna priča, čestitao mi je, poželio sreću.

: Pričao sam sa njim posle meča. Razmijenio sam nekoliko mečeva. Standardna priča, čestitao mi je, poželio sreću. Vasilis Spanulis: Za mene nije bilo poruka, haha.

Zašto je Obradović ljut na Spanulisa?

Vasilis Spanulis je počeo karijeru u Larisi, zatim je nastupao za Marusi, a onda je otišao kod Željka Obradovića. Sa izuzetkom jedne NBA sezone on je igrao za Panatinaikos od 2005. do 2010. godine, a onda je 2010. riješio da pređe u redove najvećeg rivala Olimpijakosa iako je obećao Obradoviću da to neće uraditi.

Kako su timovi došli do finala?

Fenerbahče je postao prvi finalista pobjedom nad Panatinaikosom 82:76 u meču u kome su dominirali Džedi Osman sa 22 i Kendrik Nan sa 19 poena. Ipak Fener je imao više raspoloženih igrača jer su dvocifreni redom bili Hol. Biberović, Mekolum i Boldvin. Monako je dobio Olimpijakos 78:68 iako je Evan Furnije dao 31 poen. Kod pobjednika Alfa Dijalo je upisao 22 poena, a Majk Džejms 17.

