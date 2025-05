Jedan od učesnika tuče sa košarkašima Partizana sada se oglasio i ispričao svoju stranu priče.

Izvor: Twitter/EurohoopsTR/Screenshot

Nakon što se oglasio KK Partizan i pošto su izjave o tuči u noćnom klubu dali košarkaši Partizana, sada se oglasio i jedan od momaka sa druge strane. Izvjesni J.K. koji je zadobio povrede pošto je udaren flašom u glavu sada je za "Telegraf" govorio o onome što se desilo u noći između nedelje i ponedeljka.

Jedna grupa mladića sa kojom je jedno vrijeme sjedio nekadašnji reprezentativac Srbije Aleksandar Prijović je imala sukob sa Karlikom Džounsom, Sterlingom Braunom i Isakom Bongom. Sada je momak koji je završio sa 50 kopči na glavi ispričao svoju verziju priče.

"Bio sam sa društvom 5. maja u ranim jutarnjim časovima u klubu Bank. Podvlačim da nije bilo nikakvih provokacija od strane mene i mojih prijatelja, upućenih u pravcu momaka koji su nas napali nakon što smo izašli iz kluba. Takođe, niti ja, niti bilo ko iz mog društva, koje je bilo u klubu, nije dobacivao ni jednoj od djevojaka koje su bile u klubu, što je čista izmišljotina, usmjerena na umanjenje odgovornosti lica koja su nas napala i služe kao nevješti pokušaj da se ublaži njihova krivica za ono što su nam uradili", rekao je J.K. za "Telegraf".

On je istakao da zajedno sa svojim društvom nije napadao niti vrijeđao košarkaše Partizana. Istakao je da je primio nekoliko udaraca tokom sukoba ispred noćnog kluba.

"Drug i ja smo bukvalno poslednji izašli iz kluba, gdje su nas nekolicina njih čekali, i bez ikakve prethodne provokacije napali su nas flašama koje su već držali u rukama kada smo mi iz kluba izašli, pri čemu me je jedan od njih udario pesnicom u lijevu stranu lica, a zatim drugi koji mi je prišao sa leđa posjekao preko oka i nosa nožem, jer je rana koju imam na licu nastala oštrim metalnim predmetom, i to se desilo neposredno pre nego što me je momak u žutoj majici udario flašom u glavu, takoreći, flašu je razbio o moju glavu", otkrio je on.

