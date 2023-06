Crno-bijeli spremni da aktiviraju bombu na evropskom košarkaškom tržištu i završe jedan od najvećih ljetnjih transfera.

Izvor: MN Press

Španski košarkaš Nikola Mirotić velika je želja Partizana, a beogradski crno-bijeli će se potruditi da završen njegov šokantan transfer u Beograd! Iako se prethodnih nedelja pričalo o Olimpiji iz Milana, Olimpijakosu i Crvenoj zvijezdi, sada se u trku uključio osvajač ABA lige, pa bi Mirotić u narednoj sezoni mogao da bude jedno od najjačih oružja Željka Obradovića!

Kako "Sportklub" saznaje, Partizan trenutno ima bolju pregovaračku poziciju od Crvene zvijezde i bliži je potpisu iskusnog košarkaša, jednog od najboljih igrača u Evropi poslednjih godina. To bi moglo da napravi potpuni haos na tržištu, ali i da pokaže ambicije crno-bijelih - sa igračem tog kalibra, ostankom Kevina Pantera i drugim pojačanjima koja će stići tokom ljeta Partizan bi bio kandidat za osvajanje Evrolige!

Mirotić ima još dvije godine ugovora sa Barselonom vrijednog oko 10 miliona evra. Klub bi da raskine ugovor, a ima rok do 1. jula da postigne dogovor sa najskupljim igračem Evrope, jer bi posle toga njegov ugovor bio uključen u budžet kluba. Navodno, Mirotić nije spreman da oprosti ni cent španskom velikanu i ukoliko dođe do raskida ugovora on će potraživati novac koji mu je ranije obećan.