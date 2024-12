"Pjevači su dovodili ljubavnice": Voditeljka priznala čega se sve nagledala na njenom prvom radnom mjestu

Ivana Šopić je prije rijaliti slave, a potom i voditeljskog posla, radila kao krupije u kazinu

Izvor: Instagram/sopicka_

Voditeljka Ivana Šopić, nekadašnja učesnica rijalitija Zadruga, sada voditeljka na Pink televiziji, prisjetila se perioda kada je radila kao krupije u kazinu i otkrila šokantne detalje o poznatim ličnostima i njihovim navikama.

"Pjevači su redovno dolazili s ljubavnicama u kazino. Jedan dan sa ženom, drugi dan s ljubavnicom. Mnogo kriminalaca je dolazilo da kocka, isto tako i pilota i doktora. Nisam znala ranije, ali taj izduvni ventil imaju obično ljudi koji rade poslove s velikom odgovornošću", rekla je Ivana i dodala:

"Neko voli da kocka, neko da popije i gledaju na kocku kao na zabavu. To mi je u redu jer nikoga ne ugrožavaju time. Na kraju krajeva, došli su da troše svoj novac, ne tuđi".

"Rad u kazinu je kao vojnički život. Nosila sam leptir-mašnu i sako i osjećala se kao muškarac. To nije kao na filmu. Neki misle da sam tamo u miniću, da me svako ko prođe šljapne po nozi i stavlja novac u dekolte, a toga nije bilo. Kao što uđete u banku i žena za šalterom vam završi posao, tako sam radila posao krupijea".

Ivana je priznala da obuka za ovaj posao nije bila ni približno laka kao što se često misli.

"Obuka je vrlo teška, u svakom trenutku sam morala da znam matematiku perfektno da ne bih nešto pogrešno podijelila. Hoću narodu da približim to da u kazinu nisam radila kao hostesa, već s velikim novcem i to mi je sigurno bio najodgovorniji posao do sada. Mnogo je para prošlo kroz moje ruke i najstresnije mi je tamo bilo, da budem iskrena".

