Džejms Naneli je najavio da će ponovo dobiti angažman, ali nije otkrio koji je klub u pitanju.

Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA

Posle velikih promjena u Partizanu, kad je pormijenjen cio tim, Džejms Naneli je ostao bez kluba, pošto nije dobio angažman nigdje drugde. Međutim, nedavno je otkrio detalje o svojoj budućnosti, pa je i najavio da će igrati do 40 godine.

U razgovoru sa Derikom Vilijamsom otkrio je da je da sve vrijeme aktivno trenira i da će uskoro sve biti riješeno. "Nevjerovatno je šta se dogodilo. Sve će biti završeno u utorak. Igraću dok ne napunim 40 godina", rekao je Naneli.

Bivši igrač Partizana sada ima 34 godine i zbog toga je najavio da će igrati do 40 i to u instagram lajvu bivšeg saigrača. "Znam, ne planiram da kažem, ali je ludo šta se desilo. Dobre stvari dolaze za obojicu, bitno je samo da nastavimo da radimo. Neću se penzionisati do 40. godine. Probudim se, operem zube i vežbam šut. Ako bih zaigrao na Bliskom istoku ubacivao bih po 70 poena."

U svojoj sadržanoj karijeri Naneli je nosio dres NBA timova, dok je u Evropi igrao za Fenerbahče, Makabi, Partizan, Olimpiju iz Milana. Posle ove izjave nije poznato u koji klub bi mogao da ode, ali se po košarkaškim kuloarima šuška da bi to mogao da bude Efes.