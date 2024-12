"Zbog takvih stvari ljudi padnu u depresiju": Zorana smršala 30 kilograma, pa progovorila o plastičnim operacijama

Pjevačica Zorana Pavić o izgledu, fotošopu i estetskim intervencijama kojima danas svi pribjegavaju

Izvor: TV Prva

Pjevačica Zorana Pavić, koju poslednjih mjeseci zasipaju laskavim komentarima na društvenim mrežama i kažu da nikada bolje nije izgledala nakon gubitka kilograma, progovorila je o značaju izgleda u današnje vrijeme. Zorana smatra da su ljudi depresivni, a da tome, dijelom, doprinose i porođenja na društvenim mrežama.

"U današnje vrijeme je teško izgledati dobro, jer svi živimo pod velikim stresom. Ako ste neispavani i neraspoloženi to je nešto što će da se odrazi na vaš izgled. Treba u svemu ostati svoj. Daleko od toga da je danas lako izgledati dobro. Sve je stvar ukusa. Postoje ljudi koji vole plastične operacije, sa druge strane imamo one koji vole prirodan izgled. Dok postoje i društvene mreže na kojima se sve uljepšava i to nisu realne fotografije. Samim tim ljudima se stvara dodatna depresija. Najvažnije je osjećati se dobro u svojoj koži, ja sam od tih ljudi", rekla je Zorana i dodala da nije žena kojoj je suština samo u tome.

"Volim lijepo da izgledam, naravno da mi je to važno, ali zaista nisam ona koja površno to sve postavlja. Ako je jedino što možete ponudi fizički izgled, to je zaista tužno. Srećna sam što mi nije suština u tome. Sa druge strane postoje zgodni muškarci sa pločicama, ali ako nisu šarmanti, obrazovani, duhoviti, to telo nema razlike između njega i lutke koja se vještački napumpa. Operacije su prava stvar, ako neko želi da time uljepša život. Treba sve da bude u skladu sa sobom. Tijelo može da se kupi, na ostalim stvarima moramo da radimo na sebi.

(Blic, MONDO, D.P)