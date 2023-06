U trku za potpis Nikole Mirotića uključio se i grčki Olimpijakos koji čeka odluku Saše Vezenkova.

Izvor: MN Press

Nikola Mirotić mogao bi da ode u Olimpijakos. Već neko vrijeme priča se o interesovanju Crvene zvezde i ponudi koju mu je srpski klub poslao, u pregovorima učestvuje i monah sa Ostroga, ali se sada u trku uključio i tim iz Pireja. Prema najnovijim informacijama koje stižu iz Grčke njegov dolazak zavisiće najviše od odluke Saše Vezenkova.

MVP Evrolige ima ponudu iz NBA, tačnije od strane Sakramenta. Finansijski dio nije sporan i plata je veća nego što ima u Evropi, ali je pitanje da li će u Kingsima dobiti ulogu kakvu želi. Trener Majk Braun dolazio je da ga gleda i imao je samo riječi hvale. "Olimpijakos je spreman da uzburka evroligaške vode i da dovede Mirotića ako Vezenkov ode. Uradili su sav potrebna posao da popune prazninu u slučaju da Saša ode i plan je da angažuju Nikolu. I on je zainteresovan, voli Grčku i u narednih nekoliko dana biće sve riješeno", navodi grčki portal "Novasports".

Uz to se dodaje i da je Olimpijakos zainteresovan i za Tajlera Dorsija i da to nema nikakve veze sa interesovanjem za Mirotića. On ima ugovor sa turskim Fenerbahčeom koji je navodno zainteresovan da ga pusti, za određeno obeštećenje. Kada je tim iz Pireja u pitanju, spekuliše se i da bi Kostas Slukas mogao da ode iz kluba, Partizan se spominje kao opcija...