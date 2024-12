Ubijeni Nikola Stanković Pivce iza sebe ima debeo dosije.

Izvor: Kurir

Nikola Stanković Pivce (27) koji je ubijen juče u Kaluđerici na pragu porodične kuće i to pred djevojkom T.D. (25) koja je ranjena, optužen je u februaru ove godine za puc­nja­vu u noć­nom klu­bu "Ste­fan Bra­un" u cen­tru Be­o­gra­da koja se dogodila 15. mar­ta 2022. go­di­ne.

Sa ubijenim Nikolom, optužnicom su obuhvaćeni i Alek­san­dar Šćepanović, Ste­fan Veljović i Slavo­ljub Trajković. Oni su se sumnjičili da su kri­tič­ne no­ći, na­kon ras­pra­ve s ne­ki­ma od go­sti­ju, izbačeni iz noć­nog klu­ba na de­ve­tom spra­tu zgra­de u Ne­ma­nji­noj uli­ci.

Po­tom je, ka­ko se sum­nja, u ho­lu zgra­de na M. Č. pu­cao Alek­san­dar Šaranović is­pa­liv­ši u nje­ga iz bli­zi­ne šest pro­jek­ti­la iz pištolja, koji mu je prethodno predao Stefan Veljović.

Nikola Stanković

Izvor: Kurir

Nakon što je B. T. obuhvatio oko struka povrijeđenog M. Č. u nameri da ga zaštiti, Aleksandru Šaranoviću je pištolj ispao iz ruke, koji je odmah uzeo Slavoljub Trajković i ispalio još jedan projektil u pravcu oštećenih, ali ih nije pogodio, nakon čega je i njemu pištolj ispao iz ruke.

Kako se vjeruje, Nikola Stanković pretio je radnicima obezbjeđenja bokserom s nožem, a potom uzeo pištolj s poda i prijetio oštećenima kako bi osigurao odstupnicu za bijeg.

Pošto su se udaljili s lica mjesta, Milica D. pomogla je Slavoljubu Trajkoviću da se sakrije, ali su već sjutradan uhapšeni. M. Č. je u ovom sukobu zadobio teške tjelesne povrede opasne po život. On je privatnim vozilom prevezen u Urgentni centar.

Napala ih grupa muškaraca?

Suđenje za ovo djelo održalo se ove godine u junu mesecu u Višem sudu u Beogradu, gdje su trojica okrivljenih iznijeli odbranu braneći se da su postupali iz nužde jer ih je napala veća grupa muškaraca.

"Nisam ništa uradio, mi smo bili napadnuti, sjećam se svega dok nisam primio udarac u glavu", počeo je tada svoju odbranu Slavoljub Trajković.

Prema njegovim riječima, on je nakon tuče u klubu napustio zgradu u kojoj se nalazio kad je čuo pucanj.

"Izašao sam iz zgrade, gledao sam gdje mi je žena i gdje je Nikola, jer on je sin mojih prijatelja, nisam htio da neko bude povrijeđen. Bio sam nasred ulice, čuo sam pucanj i vratio sam se gore. Tada sam vidio pištolj na podu, uzeo ga i onda me prvo neko uhvatio za noge, pa za košulju oko vrata i povukao, a ja sam pištolj bacio da niko više ne bi pucao", rekao je tada na suđenju Trajković i dodao:

"Ja sam na saslušanju rekao da sam možda opalio jer se ne sjećam, moguće da je opalio u mojim rukama, ali ja mislim da nije. Snimak postoji, ja ne znam ko je pucao, ako se vidi na snimku da smo četvorica svi zajedno izašli iz kluba onda sam ja životinja i treba da budem osuđen".

Kako je tada govorio, prema njemu je učinjena velika nepravda.

"Oštećeni su rekli da sam ja pucao u njih, ja nisam pucao ni u koga, vratio sam se te posle prvog pucnja jer ne bih sebi nikada oprostio da sam ostavio nekoga od njih", ispričao je u junu mjesecu na suđenju Trajković.

Posle njega, odbranu je iznio Nikola Stanković koji je insistirao da su kobne večeri popili mnogo alkohola, koji on inače ne konzumira i da nije bio u stanju uračunljivosti kako se to navodi u optužnici.

"Prava istina je da sam popio mnogo, imao sam crne rupe u sjećanju. Bili smo u restoranu gdje smo popili mnogo rakije, posle toga je dogovor bio da idemo kući, ali smo otišli na jedno piće. Momci u separeu pored nas su krenuli na nas , sledeće čega se sjećam jeste da sam na podu, držim nekoga za noge i primam udarce jake u teme glave. Nisam nikoga izbo, ne sjećam se da sam imao nož ni bokser, valjda bi nam to oduzeli na ulazu", ispričao je tada Stanković.

Stefan Veljović je u svojoj odbrani ispričao da je takođe bio u stanju alkoholisanosti, ali i da je on otišao po pištolj do kola.

"Tuklo nas je mnogo ljudi, udarali su me u rebra, ubacili u lift, tukli i onda izbacili. Otišao sam do kola i uzeo pištolj iz torbice koji sam zaboravio da ostavim kući. Ušli smo sa pištoljem koji mi je Šćepanović uzeo i sledeće sam vidio da je obezbjeđenje otelo njemu pištolj, a čuo sam samo jedan pucanj i posle je počelo da mi zuji u glavi", rekao je tada on.

Nakon iznošenja odbrane u sudnici je prikazan snimak cijelog događaja koji traje 17 minuta.

"Na snimku se vidi kako Veljović vadi poštolj iz pojasa i daje ga Šćepanoviću koji zatim sa uperenim poštoljem ulazi u zgradu. Za njim ulijeće Veljović, pa Stanković i Trajković, a pištolj se tada pojavljuje u rukama Nikole Stankovića nakon čega svi bježe", prenosio je izvor i dodao:

"Nakon toga prikazano je kako Šćepanović puca, a deluje kao da mu pištolj koči, dok Stanković drži nož u rukama. Tada Trajković uzima pištolj i uperuje ga, ali se ne vidi u koga, dok u sledećem trenutku Šćepanović puca u oštećenog M.Č. koji pada na pod".

"Ape­la­ci­o­ni sud u Be­o­gra­du po­tvr­dio je re­še­nje Vi­šeg su­da u Be­o­gra­du o po­tvr­đi­va­nju op­tu­žni­ce pro­tiv če­tvo­ri­ce op­tu­že­nih za puc­nja­vu u noć­nom klu­bu "Ste­fan Bra­un" u cen­tru Be­o­gra­da 15. mar­ta 2022. go­di­ne, ka­da je te­ško ra­njen rad­nik obez­bje­đe­nja klu­ba M. Č", potvrdila je tada port­pa­rol Vi­šeg su­da Mi­li­ca Ve­lič­ko­vić.

Nikoli se na teret stavljalo krivično djelo pokušaj teškog ubistva u saizvršilaštvu u sticaju sa pojednim krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja, kao i ostaloj trojici mladića. Nikoli je u junu ove godine ukinut pritvor, i on je pušten uz nanogicu, koju je i imao juče u trenutku kada je ubijen.

(Informer/Mondo/Aleksandra Virijević)