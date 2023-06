Nikola MIrotić ne želi da oprosti ništa Barseloni i želi svoj novac.

Barselona hoće da Nikola Mirotić ode iz kluba i da to učini po njihovim uslovima, dok on nema nikakvu nameru da oprosti ni dinar. Španski list "AS" tvrdi da mu je klub dao četiri opcije za raskid ugovora i da njegov agent nije prihvatio ni jednu od njih. Razlog je jasan, želi svoju platu.