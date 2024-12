Budućnost nanijela Partizanu prvi poraz ove sezone u ABA ligi.

Partizan je večeras doživio prvi poraz u ABA ligi, kada je to malo ko očekivao.



Budućnost je slavila u 12. kolu i to 97:90 (22:24, 31:22, 23:22, 20:22) pošto je praktično od druge deonice kontrolisala sva dešavanja na parketu.

Imao je Partizan u nekoliko momenata priliku da se vrati u meč, ali kada god bi napravili seriju - istom je odgovarala Budućnost koja je znalački iskoristila jednu od najslabijih defanzivnih partija crno-bijelih ove sezone.



Mnogo je trenutaka na koje možemo da se vratimo i govorimo kao da su odlučujući, ali najpribližniji tome je ipak 37. minut, posle tajm-auta Željka Obradovića, kada je Partizan imao napad da spusti ispod četiri razlike, međutim Tajrik Džouns je izgubio loptu i Budućnost je otišla na plus šest.



Vraćali su se crno-bijeli i posle toga na pola koša razlike (86:87), ali je Budućnost vjerovala do kraja i nije se predala i na kraju je došla do zaslužene pobjede na gostovanju, kada je malo ko vjerovao da mogu da zaustave Obradovićev tim u "Areni".